Kaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Dünya tarihine altın harflerle yazılan kahramanlık destanımız "Çanakkale Zaferi"nin 111'inci yıl dönümünde, mukaddes vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman ecdadımız, 18 Mart 1915'te eşine rastlanmayacak bir cesaretle yedi düvele meydan okumuş, kazandığı zaferle dünya tarihine yön veren bir gelişmeye imza atmıştır. Çanakkale Zaferi; yok edilmek istenen bir milletin, her türlü yoksunluğa ve yoksulluğa rağmen, büyük bir azim ve kararlılıkla, bekası için can vermeyi göze alan kahramanlarımızın eseridir. Bugün övgüyle kullandığımız "Çanakkale Geçilmez" ifadesinin arkasında, vatan aşkı, bayrak sevgisi ve bağımsız yaşama kararlılığı yatmaktadır. Şehadet şerbeti içmek için birbiriyle yarışan, düşmanlarını bile kendilerine hayran bırakacak mertlikte vatanı savunan kahraman şühedanın emaneti cennet vatanımızı, aynı adanmışlıkla korumak, en öncelikli vazifemiz ve ortak sorumluluğumuzdur. Bu duygularımla, vatan, bayrak ve mukaddesat uğrunda canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizi, bu uğurda gazi olma şerefine erişmiş gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı