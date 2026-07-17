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Katar Savunma Bakanlığı: "Ülkeye yönelik yeni bir füze saldırısı önlendi"

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Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik yeni bir füze saldırısının Katar ordusu tarafından önlendiğini açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırırken, Kuveyt ve Bahreyn de İran kaynaklı saldırılara uğramıştı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni bir füze saldırısının katar ordusu tarafından önlendiği bildirildi.

ABD ordusunun İran'a yönelik 5 gecedir devam eden saldırıları bölgesel gerilimi yükseltti.

Katar'ın başkenti Doha'da birkaç patlama sesi duyulduğu ve cep telefonlarına güvenlik uyarısı gönderildiği yönündeki haberlerin ardından, Katar Savunma Bakanlığı ülkenin yeni bir füze saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Saldırının Katar ordusu tarafından önlendiği kaydedilirken, o dakikalar amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Kuveyt ve Bahreyn'e yeni saldırılar yapılmıştı

İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almıştı. Kuveyt ve Bahreyn, günün erken saatlerinde İran kaynaklı yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıklamıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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