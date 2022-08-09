Kastamonu yerel haberleri... 1 yıl önce sel sularının altında kalmıştı, Bozkurt yeniden inşa ediliyor

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihide yaşanan sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Adeta şantiyeye dönen ilçenin, Karadeniz'in en güzel ilçesine dönüştürülmesi için her sokağında çalışma yürütülüyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 8 kişi ise yapılan tüm çabalara rağmen bulunamadı. Büyük tahribatın oluştuğu ilçede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Binlerce personelin katılımı ile gerçekleştirilen temizlik ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçede yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi, alt yapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için tüm hızıyla çalışmalar sürüyor.

649 konut inşa ediliyor

Bölgede etkili olan ağır kış şartları ve 27 Haziran tarihinde yaşanan ikinci sel afetinde aksayan çalışmalar, havaların normal şartlarda seyretmesiyle hızlandırıldı. Yapılan çalışmalarla ilçenin altyapısı büyük oranda yenilenirken, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatlarının döşenmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 işyerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Çalışmalarda sona gelinen Bozkurt Sanayi Sitesindeki 2 fabrika ve 53 işyeri ise kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Islah çalışmalarının tamamlandığı Ezine Çayı üzerine inşaa edilen köprülerin inşaa çalışmaları da hız kesmeden sürdürülüyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Bozkurt'ta çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

"İlçemizde yüzyılın en büyük afeti yaşandı"

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, çalışmaların hız kesmeden tamamlandığını belirterek, "11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde 72 vatandaşımız vefat etmişti. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, selin hemen ardından 45 gün boyunca sahadaydı. Bu süreç içerisinde planlamalar hızlı bir şekilde yapıldı. Konutların ve dükkanların yapımına hemen başlanıldı. Şu anda 649 tane konutumuzun yapımına son hızla devam ediliyor. TOKİ tarafından örnek konutumuz, AFAD tarafından örnek köy evimizin yapımı tamamlandı. Şu anda 123 tane iş yerimizin de yapımı devam ediyor. 16 dükkanın da yapımı bitti, bazı iş yeri sahiplerimiz taşınmaya başladı. Ayrıca Bozkurt Sanayi Sitemizde 53 tane dükkanımız ve 2 büyük fabrikamızın yapımı bitti, bu hafta içerisinde teslimatlarını yapmayı planlıyoruz. İlçemizde yüzyılın en büyük afeti yaşandı. Metrekareye 453 kilogram yağış düşmüştü. 65 bin kamyonluk rusubat malzeme ilçemize gelmişti. İlçemizin bütün altyapısı İller Bankamız sayesinde yenilendi. DSİ'miz duvar, tersip bendi ve köprü çalışmalarını son hızla devam ettiriyor. Doğalgaz çalışmalarının da bitmesinin akabinde yollarımızın yapımına başlanılacak. Hem zarar gören elektrik hatlarının yer altına alınması hem de doğalgaz çalışmalarından dolayı yol yapım çalışmalarına başlamamıştık. Konutların bir kısmının teslimatı, Hükümet Konağımız, İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sentetik sahası, ihalesi yeni yapılan kapalı spor salonunun en kısa sürede bitirerek teslim edeceğiz" dedi.

"Karadeniz'in en güzel ilçesini inşaa etmek için gece gündüz çalışıyoruz"

Sel felaketinde büyük hasarların yaşandığı ilçede çalışmaların tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Kaymakam Atıcı, "11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afeti, Türkiye'nin son 100 yılda yaşadığı en büyük sel felaketi. Yaklaşık 650 bin metreküpten fazla malzeme ilçe merkezine yığılmıştı. Bu 10 binlerce kamyon malzeme ediyor. Bu kadar büyük bir selde altyapılar zarar görüyor. Elektrik, telefon, internet sisteminin zarar gördüğü, birçok kurumu ilgilendiren bir entegrasyonla hareket etmeyi gerektiriyor. Devletimiz tüm kurumları ile bütün ihalelerini kısa süre içerisinde, Ekim, Kasım ayında tamamlayarak çalışmalarını başlattı. Bir cadde elektrik, doğalgaz, kanalizasyonun entegrasyonunu sağlayıp bir seferde hepsini halledip yap-boz şeklinde olmayacak biçimde, örnek ilçe yapacağımız için zaman lazım. Çok büyük bir afetin yaraları sarıldı. Çok hızlı bir şekilde bütün inşaatlar devam ediyor. Bu açıdan bakmak lazım. 1,5-2 ay geriden gelmemizin bir diğer sebebi de ilçemizde yer yer 4 metreyi bulan kar yağışı oldu. Bu süreç içerisinde hiçbir çalışma yapılamadı. Bu hava muhalefetinden kaynaklanan bir durumdu. Ama şu anda çalışılmadık bir nokta yok. Her yerde devletimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah Ekim, Kasım ayı gibi dükkanlarımızın yüzde 80-85'ini teslim etmeyi planlıyoruz. Halkımız müsterih olsun. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bölge müdürleriyle, Sayın Valimizin başkanlığında bölgede. Bakanlarımız sürekli bilgi alıyorlar ve tıkandığımız konularda yardımcı oluyorlar. Karadeniz'in en güzel ilçesini inşaa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. 100 yılın en büyük afeti buradaydı. Bunun yaralarını silmek tabi ki zaman alacak ama biz bu süreyi en kısa zamanda tamamlayacağız" diye konuştu.

"Planlamaya göre Ekim ayı içerisinde doğalgaz çalışmaları tamamlanacak"

Doğalgaz ve altyapı çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise, "11 Ağustos sel felaketinin birinci yılını dolduracağız. Felaketten sonra her şey kısa sürede planlanıp uygulamasına geçilmesi ile epey bir yol aldık. Altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama sistemleri yapıldı. 27 Haziran'daki sel felaketi de ufak bir hasar verdi. Ama o hasar da telafi edilerek sistem çalışmaya başladı. TEDAŞ ve TELEKOM altyapı çalışmaları devam etmekte, kısa sürede tamamlanacak. Doğalgaz vatandaşlarımız için burada çok önemli. Cumhurbaşkanımız geldiğinde sözünü vermişti. Planlamaya göre Ekim ayı içerisinde doğalgaz çalışmaları tamamlanacak. İnsanlarımız 2022-2023 sezonunda doğalgazla ısınmaya başlayacak. Altyapı çalışmalarının bitmesi ile üstyapı çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlayacağız. Özlenen Bozkurt'a uzak değiliz. Yılsonu itibari ve önümüzdeki baharda bütün yatırımlar inşallah tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu. - KASTAMONU