Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 486 Yeni Polis Mezun Oldu

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan 486 polis, düzenlenen mezuniyet töreniyle görev yerlerine uğurlandı.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 22. Dönem Mezuniyet Töreni, ilk kez Gazi Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Tören, mezun olacak öğrencilerin yerlerini almasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Mehmet Ali Karadağ, yaş kütüğüne plaketini çaktı.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, "Bundan 28 yıl evvel Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nun açılışını imzalarken, onaylarken duyduğum heyecanın şimdi katbekat fazlasını yaşıyorum. Vicdanlı, ahlaklı, vatansever evlatlar yetiştirdiğiniz için millet olarak sizlere şükran borçluyuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şerefli, şanlı emniyet teşkilatına yeni nefes, yeni güç olarak katılıyorsunuz. Bugün omuzlarınıza bu üniformayla birlikte çok önemli sorumluluklar yükleniyor. En büyük sorumluluğunuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını korumaktır. Ayrıca aziz milletimizin esenliğini ve güvenliğini sağlamak da sizin görevinizdir" dedi.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün ise, "Sizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını koruma, halkın can ve mal güvenliğini sağlama göreviyle büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu görev; vatan, millet sevgisi, sadakat ve hukuka bağlılık gibi olmazsa olmazlara sahip bir meslektir. Hukuktan, adaletten ve insan haklarından sapmadan milletimizin emanetine sahip çıkacağınıza, ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu şerefli mesleğe adım attığınız bu özel günde sizleri tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da mezun olan polis adayları ile ailelerini tebrik ederek, gittikleri görev yerlerinde başarılar diledi.

Kastamonu'da eğitimini tamamlayıp mezun olan gençlerin ülkenin huzuru ve güvenliği için göreve uğurlanmasının onurunu yaşadıklarını belirten Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, "Kastamonu, tarihin her döneminde devletine sadakatiyle, güvenlik güçlerine olan desteğiyle öne çıkmıştır. Bugün mezun olan evlatlarımızı da bu şehrin asaletiyle, bu milletin duasıyla görev yerlerine uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına umutla, inançla yola çıkan gönül erlerisiniz. Gittiğiniz her yerde yüreğinizde bu memleketin duası, ardınızda bu şehrin selamı olacak" dedi.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel ise, "Buradan ülkemizin dört bir yanında görev alacak 486 yeni polis memurumuzu uğurluyoruz. Bu sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda milletimize verilen bir hizmet sözüdür. Göreviniz neresi olursa olsun bu okuldan edindiğiniz değerler daima sizinle olacak. Ne olursa olsun dürüstlükten ve adaletten ödün vermeyiniz. Değeriniz, vicdanınız; dayanağınız hukuk, sancağınız ise ay yıldızlı bayrağımız olsun. Kendinize başkaca mihraplar yüklemeyiniz. Hepiniz asil birer sancaksınız. Daima dik durun, bayrağı hiçbir şahsi çıkarla lekelemeyin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren polis adaylarına hediyeleri takdim edildi. Daha sonra mezun olan polis adayları yemin etti. Yemin töreninin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Son olarak geçiş töreni gerçekleştirildi. Törenin tamamlanmasıyla birlikte mezun olan polisler, geri sayım yaparak keplerini havaya fırlattı. Törenin ardından mezun olan polisler ile aileleri bir araya geldi. - KASTAMONU