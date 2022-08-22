Kastamonu haberi! Kastamonu'da 'Kadına El Kalkamaz' projesi tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kadına El Kalkamaz" sloganı adı altında başlatılan proje, Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde vatandaşlara anlatıldı.

İçişleri Bakanlığının "Kadına El Kalkmaz" sloganı ile Türkiye genelinde başlattığı projede, 5 milyon erkeğe bilgilendirme çalışması yapılması hedefleniyor. Bu çerçevede Azdavay Kaymakamlığı koordinesinde Azdavay İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Azdavay'da ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu pazaryeri, meydan, umuma açık yerlerde ve sanayi bölgesinde yer alan vatandaşlara "Kadına Yönelik Şiddet" hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Eğitim ve bilgilendirme çalışması çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı resmi daire girişlerine "Kadına El Kalkamaz" sloganının yer aldığı afişler asılarak farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da destek sağlanan projede köy yerlerinde halkın yoğun bulunulduğu kahvehanelerde kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirmeler yaptıktan sonra dükkanlara 'kadına el kalkamaz" sloganlı afişler asıldı. Yürütülen bu çalışma çerçevesinde toplamda 210 erkeğe 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konusunda bilgilendirilme yapıldı. Bunların yanı sıra vatandaşlara kanunlar hakkında da eğitim verildi. - KASTAMONU