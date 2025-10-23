Kastamonu'da düzenlenen bölgesel deprem tatbikatında, senaryo gereği Kastamonu'nun Tosya ilçesi merkezli, Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop'u etkileyen 7.0 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşlar titizlikle kurtarıldı.

AFAD koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kastamonu'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Kastamonu'nun Tosya ilçesi merkezli meydana gelen ve Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop'u da etkileyen 7.0 büyüklüğündeki bir deprem canlandırıldı. Deneyim kazanmak ve eksikliklerin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta arama-kurtarma, sağlık hizmetleri, barınma, beslenme, yangın başta olmak üzere birçok alanda görevli ekipler görev aldı.

Tatbikat senaryosu gereği meydana gelen depremin ardından Kastamonu merkez, Tosya, Taşköprü, İhsangazi, Araç ve Daday ilçelerinde saha faaliyetleri yürütüldü. Tatbikatta Samsun, Amasya, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın gelen AFAD ekipleri, Kastamonu'nun 6 ilçesinde görev aldı. Ekipler görev aldıkları bölgelerde arama ve kurtarma, sağlık müdahalesi, yangın, uçak tahliyesi, bina tahliyesi, trafik kazası, geçici barınma ve KBRN olaylarına müdahale etti. AFAD Başkanlığı tarafından Kastamonu'nun Tosya ilçesinde konuşlandırılan koordinasyon tırında, koordinasyon sağlandı. Tatbikatta helikopter de görev aldı.

"Bu yıl ülkemiz genelinde 74 tatbikat gerçekleştirdik"

Tatbikata çevrimiçi olarak katılan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Bu yıl ülkemiz genelinde 74 tatbikat gerçekleştirdik. Bunun 14'ü yerel 59'u bölgesel nitelikteydi. İnşallah Kasım ayının sonuna doğru da uluslararası 4'üncü seviyedeki tatbikatımızı gerçekleştireceğiz. Ne kadar hazır olursak tedirginliğimiz de o kadar azalır" dedi.

"Tatbikatta, senaryo gereği 23 afet grubuna ilişkin 558 olay sürümü kullanılmıştır"

Tatbikatla ilgili bilgi veren Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "Tatbikat, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden masa başı ve sahada gerçek müdahalelerle icra edildi. Tatbikatta, Tosya başta olmak üzere Merkez, Taşköprü, Daday, Araç ve İhsangazi ilçelerindeki binalarda yıkım meydana gelmiş, enkazlar da yaralanan ve hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız olmuş, gündelik hayat kesintiye uğramıştır. Deprem sonucu meydana gelen yangınların söndürülmesi, vatandaşlarımızın güvenli alanlara tahliyesi, geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık, beslenme, ulaşım, iletişim, enerji, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, hasar tespiti yapılması, alt yapı hizmetlerinin sağlanması, enkaz kaldırma çalışmaları gibi faaliyetleri yürütecek 23 afet çalışma grubunun konusunu oluşturan alanlarda masa başı ve saha uygulamaları icra edilmiştir. Senaryo gereği meydana gelen depremde Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yer alan afet çalışma grupları aktif rol almıştır. Tatbikat mesajının alınmasıyla TAMP hizmet grupları Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde toplanmış, ilk durum değerlendirmesi yapılarak AYDES uygulaması üzerinden çalışmalara başlamıştır. Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerde enkaz alanları gezilerek sahada incelemelerde bulunulmuştur. Arama kurtarma çalışmaları için 7 destek il, tatbikat mesajının iletilmesiyle Kastamonu il merkezi ve 5 ilçedeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine intikal etmişlerdir. Samsun AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Taşköprü ve il merkezine, Amasya ve Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Tosya'ya, Düzce AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Taşköprü'ye, Bartın AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Daday'a, Zonguldak AFAD İl Müdürlüğü ekipleri İhsangazi'ye, Bolu AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Araç'a gelerek arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermiştir" diye konuştu.

Tatbikatta bin 460 personelin görev aldığını kaydeden Vali Dallı, "Bu tür tatbikatlar, afet anında görevli kurumlarımızın işbirliği kapasitesini artırarak birlikte hareket etme kabiliyetini güçlendirmekte, eksikliklerin tespit edilerek hızla giderilmesini sağlamaktadır. Ülkemizin afetlere karşı hazır hale getirilmesi ve dirençli şehirlerin oluşturulması için İçişleri Bakanlığımız ve AFAD öncülüğündeki çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan da bu konuda gerçekleştirilen çalışmalara duyarlılık göstermelerini, 'afet farkındalığı' eğitimlerine katılmalarını ve AFAD gönüllüsü olarak toplumun afet bilincine katkı sunmalarını bekliyoruz. Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum, afet anında resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Kriz anında dezenformasyon üreterek toplumu manipüle etmeye çalışan kişi ya da kişilere fırsat vermeyelim. Resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyelim" şeklinde konuştu. - KASTAMONU