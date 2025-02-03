Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat

Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Lalin Doğan İçin Anma Töreni

Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Lalin Doğan İçin Anma Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Lalin Doğan, Bolu Fen Lisesi'ndeki arkadaşları tarafından düzenlenen duygusal bir törende anıldı. Arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, Lalin'in masası çiçeklerle donatıldı.

Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Lalin Doğan, Bolu Fen Lisesi'ndeki arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Lalin'in sınıftaki masası ise siyah örtüyle kaplanarak çiçeklerle donatıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın, 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. Bolu'nun sevilen isimlerinden Ceren Yaman Doğan (45) ile kızı Lalin de (16) bu faciada yaşamını yitirdi. Facianın yaşandığı otele Rıfat Doğan, eşini ve kızını 20 Ocak Pazartesi Günü bıraktı. Lalin, yangın faciasından saatler önce babasıyla son kez mesajlaştı. Lalin'in uyumadan önce babasına, "İyi geceler babacığım, öptüm" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Yarıyıl tatilinde hayatını kaybeden Lalin Doğan'ı, Bolu Fen Lisesi unutmadı.

"Eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür"

Sömestr tatili sonrasında okulun bahçesinde Lalin Doğan için anma töreni düzenlendi. Düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Lalin'in sıra arkadaşı Eda Gücük, duygularını dile getirdiği metni okudu. Duygusal anlar yaşayan Eda Gücük, "Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Biricik Lalin'imizi ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir tanecik Lalin'imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lalin'im benim için sadece yan sıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var" ifadelerini kullandı. Sonrasında ise Lalin ve yaşanan faciada hayatını kaybedenler için dualar edildi. Lalin Doğan'ın arkadaşları dualar sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Lalin'in sırası siyah masa örtüsü üzerine çiçeklerle donatıldı

Fen Lisesi'nde 28 kişilik sınıfta eğitim gören Lalin'in masası ise siyah masa örtüsü ile kaplanarak üzerine çiçekler konuldu. Lalin'in anısını yaşatacak olan arkadaşları, sınıfta da gözyaşlarına boğuldu. Fen Lisesi'nde bir hafta boyunca ders zilinin çalmayacağı öğrenildi.

"İçimiz yanıyor"

Üzgün olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "İçimiz yanıyor. Bugün okul açılışını heyecanla yapmamız gereken bir gündü ama maalesef ülke olarak içimiz yanarak açıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Lalin'imizi kaybettik, mezun öğrencilerimizi kaybettik. Acıklı bir gün, çok fazla bir şey söyleyemiyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı!
img

İşte memur ve emekli zamları için ilk veri
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kar yağışı için net tarih verildi! İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.