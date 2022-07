Karşıyaka Efsane Kaptan Erol Baş'ı Andı

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün efsane kaptanı Erol Baş'ın vefatının 17. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen törende, eski futbolcular ve sevenleri söz alarak Baş'a dair anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Başarılarının yanı sıra kişiliği ve sportmenliği ile de Karşıyakalıların yüreklerinde yer edinen büyük kaptan, bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Kaf Sin Kaf'ın efsane kalecisi Ekrem Güçsav, dostu Erol Baş'ı şöyle anlattı:

"Erol ağabey çok sabırlı bir insandı. Sporcuların nasıl sabırlı olması gerektiğinin örneğiydi. Cebindeki 10 kuruşu yoldan geçen bir adama verir eve yayan giderdi. İyilik timsali bir adamdı. Herkesin elinden tutardı. Futbolda oynarsınız sonra arkadaşlığınız biter. Ama onunla bizim dostluğumuz ölünceye kadar devam etti. Anlatacak o kadar çok şey var ki kelimeler yetmez. İnsan üstü bir insandı. Ruhu şad olsun."

FORMAYI 17 YIL GURURLA TAŞIDI

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker de " Türkiye'nin en tarihi kulübünün en büyük futbolcularından Erol Baş, tam tamına 17 yıl sadece ve sadece KSK forması giydi. Efsane bir kaptandı. 1969-1970 şampiyonluğumuzun mimarlarından biri oldu. Yönetici ve menajer olarak da kulübe hizmet etti. Aramızdan ayrılışının 17. onur yılında kendisinin önünde saygıyla eğiliyor, sevgi ve özlemle anıyorum. Bu sezon Karşıyaka'mız için en önemli sezon çünkü İzmir'in kurtuluşunun ve Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı. Bu anlamlı sezonda şampiyonluk en çok Karşıyaka'mıza yakışır" dedi.

NE MUTLU KARŞIYAKALILARA!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da şunları söyledi:

"Karşıyaka Türkiye'nin kesinlikle en özel ve en nitelikli semti. Kent de diyebiliriz ama biz semt demeyi daha çok seviyoruz. Çünkü semt ruhu olan bir yer. İnsanların birbirine duyduğu sevgiyle, geçmişiyle çok özel bir yer. Sanatta, sporda ve kültürde Türkiye'nin en fazla insan üretmiş semti. Böyle bir yerde belediye başkanlığı yapmanın onurunu yaşıyorum. Ben ne yazık ki Erol Baş'ı sahada izleyemedim. Ama onun hakkında anlatılanlar o kadar güzel ve özel şeyler ki bunları dinleyince ne kadar çok şey kaçırmışız, ne kadar özel zamanları görememişiz diye düşünüyorum. Tarif ettiğiniz her şeyden önce iyi bir insan; olağanüstü, lider ruhu olan, adeta sporcu olarak doğmuş ve hayatı boyunca sporcu olarak yaşamış, kaptan kelimesini tam anlamıyla karşılamış, şampiyonluk kupasını kendisine çok yakıştırmış bir insan. Ne mutlu size ki onu tanıyabilmişsiniz. Kendisini, bu semte ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne kattığı değer için minnetle anıyorum. Dualarımız onunla. Bizim de yapmaya gayret ettiğimiz bazı çalışmalar var. Karşıyaka Spor Kulübü tarihini anlatan çok detaylı, güzel bir belgesel hazırlama düşüncemiz var. Müze hazırlığına elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Ama daha fazla anlatmak lazım çünkü herkes burada böyle insanların yaşamış olduğunu bilmeli. Bu her çocuğun, her gencin hakkı. Bu kadar özel ve güzel bir yerde yaşadığını fark etmeyen insanlar büyük bir fırsatı kaçırıyorlar. Ne mutlu Karşıyakalıyım diyene, ne mutlu bu güzel toprakların insanı olabilene… Hepiniz sağ olun, Erol Baş'ın mekanı cennet olsun, yakınlarının tekrar başı sağ olsun."

ANKA / Yerel