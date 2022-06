Karşıyaka'da 24 Haziran Coşkusu Başladı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya geldiği ve Karşıyaka Spor Kulübü formasına ay-yıldız armağan ettiği 24 Haziran 1926 tarihinin yıl dönümü kutlamaları başladı.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü, 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Taraftar Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik programı kapsamında ilk olarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyaret edildi.

Törende konuşma yapan Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretiyle bizlere armağan ettiği ay-yıldızın onuru ve şerefiyle yaşıyoruz. Türkiye'de birçok kulübün sportif başarılar ya da başka nedenlerden dolayı göğsünde ay-yıldız vardır ama ay-yıldızı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisinden alan tek kulüp Karşıyaka Spor Kulübü'dür. Karşıyaka Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değildir; Karşıyaka bir yaşam şeklidir, aşktır, sevdadır. Karşıyaka haktır, hukuktur, özgürlüktür, demokrasidir; Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

"KAF SİN KAF GENÇLERİYİZ"

1912 Karşıyaka Derneği Başkan Yardımcısı Semih Türetken ise törende yaptığı konuşmada Karşıyaka Spor Kulübü'nün gençliğe verdiği önemi vurgulayarak, "Bugün tüm Karşıyaka'nın çok gurur duyması gereken bir gün; gururluyuz, onurluyuz çünkü Ata'mızdan aldığımız ay-yıldızın kutlama günü. Semtimizde yaşayan tüm insanlara bunu hissettirebilmek, anlatabilmek çok önemli. Bu açıdan da Sayın Cemil Tugay Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Eskiden beri divan kurulumuz önderliğinde bu önemli gün kutlanırdı, anılırdı ama dar çerçevede kalırdı. Fakat belediye önderliğinde üç senedir daha fazla insana dokunarak kutluyoruz, bu nedenle kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Karşıyaka Spor Kulübü Ata'sından aldığı emaneti bugüne kadar taşımış, birçok alanda ay-yıldızlı formayı giyen sporcu da yetiştirmiştir ve bu anlamda birinci vazifesi gençlere, çocuklara spor yaptırmaktır. Bu bağlamda bugün açacağımız atletizm pistine Semra Aksu gibi bir yıldızımızın isminin verilmesi bizim için çok önemlidir. Yönetimimize ve camiamıza da ilerleyen günlerde atletizm branşını yeniden canlandırmak düşüyor, bu konuda her türlü çabayı göstereceğiz. Çok yaşa şanlı Kaf Sin Kaf çok yaşa, taç ettik biz gençlikte seni başa; gençliği yaşatmaktır gayemiz, Kaf Sin Kaf gençleriyiz" diye konuştu.

"NE MUTLU KARŞIYAKALIYIM DİYENE"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili Turhan Gürsel Urhan ise konuşmasında, "Karşıyaka'mızı seçilmişler şehri olarak görüyorum. Büyük Ata'mız anneciğini defnetmek üzere burayı seçmiştir. Zaman zaman Ankara'nın o kasvetli havasından kaçıp dinlenmek üzere burayı seçmiş ve öyle bir noktaya gelmiş ki 100. yıl sonrasını planlarken aradığı insan malzemesini yine burada bulmuştur. Karşıyaka Spor Kulübü'nün de neden yine bir seçilmiş olarak tariflenebileceğini hatırlatmak isterim. Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin logosunda yer alan ay-yıldız bize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından lütfedilmiştir. Bu kutsal bir emanettir, bu emanete sahip çıkmak zorundayız. Karşıyaka'mız demek Karşıyaka Spor Kulübü demektir. Sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum: Ne mutlu Karşıyakalıyım diyene" dedi.

TUGAY: "BAYRAMIMIZI AZALMAYAN BİR COŞKUYLA YAŞIYORUZ"

Törendeki konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyakalılara hitaben söylediği sözler ile başlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 24 Haziran'ın onurlu bir gün olduğunu belirtti.

Bu yıl İzmir'in kurtuluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle bambaşka bir 24 Haziran coşkusu yaşadığını vurgulayan Başkan Tugay konuşmasında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Karşıyakalılar'a olan sevgisini belki ancak Karşıyakalılar anlayabilir. Bu kentte doğmuş, yaşamış, buranın havasını solumuş her insan yaşamı boyunca her anını Cumhuriyet'e, Türk Bayrağı'na, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıkla geçirir. Atatürk'ün Karşıyaka'ya duyduğu sevgi ve saygının en sembolik olduğu yerdeyiz, annesinin emanet edildiği anıt mezarının olduğu yerdeyiz. Biz Karşıyakalılar tasada, kıvançta, bayramda, şenlikte ve her onur gününde Zübeyde Anne'mize koşarız. Çünkü o bize Atatürk'ümüzün emaneti; minnetimizin ve saygımızın, değeri asla tükenmeyecek simgesidir. Biz de bugün Zübeyde Anne'mizin huzurunda, 24 Haziran'ın 96. yılında Atatürk'ümüze minnetimizi, saygımızı ve sonsuz teşekkürümüzü sunuyoruz. Bu yıl 24 Haziran'ı bambaşka duygularla kutluyoruz. İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün 100. yılını yaşarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bugün Karşıyaka olarak ay-yıldızın onuruyla, Kaf Sin Kaf'ın gururuyla diyerek 96 yıllık bayramımızı hiç azalmayan bir coşkuyla yaşıyoruz. Karşıyaka, bu gurur senindir; Karşıyakalılar, bu onur bizimdir. Büyük Kaf Sin Kaf, formandaki ay-yıldız senin övünç madalyandır; hepimize çok yakışıyor, hepimize kutlu olsun."

"SEN ÇOK YAŞA KAF SİN KAF"

Atatürk'ün emanetlerini gelecek kuşaklara taşımak için yılmadan çalışacaklarını dile getiren Tugay konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu 24 Haziran'da bir kez daha ve birlikte söz verelim; yorulmayacağız, yılmayacağız, korkmayacağız, çok çalışacağız. Bu muhteşem emanetleri, büyük atalarımıza yakışır bir şekilde gelecek kuşaklarımıza tertemiz ve gurur duyulacak bir biçimde taşıyacağız. İzmir'in dağlarında açan çiçeklere Karşıyaka rüzgarımızı ekleyecek, gıpta edilen bir kentin insanları olarak ülkemize ve yeryüzüne esin, güç ve cesaret vermekten asla geri durmayacağız. Gelecek güzel günleri hep birlikte yaratacağız; bu da bizim tarihe, coğrafyaya ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüze sözümüz olsun. Sen çok yaşa Karşıyaka, sen çok yaşa Kaf Sin Kaf, sen çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti."

Törene; CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Müjde Harput Apak ve yönetim kurulu üyeleri, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Törenin ardından Latife Hanım Köşkü'ndeki "Karşıyaka ve Atatürk" adlı fotoğraf sergisi ziyaret edildi. Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Suat Özcan da katıldı.

COŞKU DEVAM EDECEK

24 Haziran coşkusu gün boyunca devam edecek. Kutlama programları kapsamında; saat 17.30'da "Rüzgarın Kızı" lakaplı Karşıyakalı atletizmci Semra Aksu'nun adını taşıyan atletizm pistinin açılışı gerçekleştirilecek. 19.00'da ise Bostanlı Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Ardından kano, yelken ve bisiklet korteji start alacak. Akşam gerçekleştirilecek olan konserlerle 24 Haziran coşkusu zirveye taşınacak. Karşıyaka Spor Kulübü'ne yaptığı şarkılar ile tanınan Sirmc saat 20.30'da Bostanlı Yasemin Kafe önündeki konser alanında sahne alacak. Ardından sevilen müzik grubu Yeni Türkü, birbirinden güzel şarkıları ile Karşıyakalılarla buluşacak.

ANKA / Yerel