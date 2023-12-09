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Karşıyaka Bilge Çınarlar Tiyatro Kulübü Yeni Oyunuyla Sahneye Çıktı

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Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Tiyatro Kulübü, Perinur Olgun'un yazıp yönettiği 'Halamı Kim Öldürdü?' adlı oyunu sahneledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tiyatro kulübünün yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koyduklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

Karşıyaka Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Tiyatro Kulübü yeni oyunuyla sahneye çıktı. Perinur Olgun'un yazıp yönettiği "Halamı Kim Öldürdü?" oyununda sahneye çıkan 12 Bilge Çınarlar üyesi yetenekleriyle göz doldurdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Tiyatro Kulübümüz çıkardıkları oyun ile yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koydu. Onları sahnede izlerken gururlandık. Umarım bu çabaları tüm büyüklerimize örnek olur" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, her yıl onlarca farklı branşta düzenlenen kurslarla 60 yaş ve üzeri Karşıyakalı yurttaşları sosyal yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Üye sayısı 3 bine yaklaşan merkezde uzman eğitmenlerle ahşap ve seramik boyama, üç boyutlu şekillendirme, ev dekorasyonu, qulling, jüt ip aksesuar, makrome, kağıt rölyef, zihin ve beden egzersizi, resim, akıl ve zeka oyunları, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, İngilizce, Almanca, Fransızca, satranç, diksiyon, örgü, cam altı boyama, briç ve yoga kursları düzenleniyor. Sezon boyunca üyeler Tiyatro Kulübü ve Kitap Kulübü gibi çeşitli sosyal etkinlik ve aktivitelere de katılım gösteriyor. Özellikle tiyatro ekibinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar ve ortaya koydukları oyunlar izleyicilerin de beğenisiyle karşılanıyor.

YAZAR, YÖNETMEN VE OYUNCULAR BİLGE ÇINARLARDAN

Emekli Türkçe Öğretmen Perinur Olgun'un yazıp yönettiği "Halamı Kim Öldürdü?" adlı oyun 12 yetenekli Bilge Çınarlar üyesi ile sahneye kondu. Yoğun prova sürecinin ardından Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun hem senaryo hem de ortaya konulan oyunculukla izleyicilerin beğenisini topladı.

"SAHNEDE İZLERKEN GURURLANDIK"

Yaş almış yurttaşların toplum hayatına daha aktif katılımı için çalıştıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları dile getirdi:

"Karşıyakalıların aktif şekilde yaş alması için gerekli ortamları oluşturmak için çalışıyoruz. Büyüklerimizin tecrübesinden faydalanmayı, kent hayatını onlarla güzelleştirmeyi önemsiyoruz. Dört duvar arasına kapanmalarını, toplumsal hayatın dışında kalmalarını kabullenmiyoruz. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlediğimiz kurs, kulüp ve etkinliklerle üyelerimizin sosyalleşmesine, aktif bir yaş alma dönemi yaşamalarına olanak sağlıyoruz. Tiyatro Kulübümüz çıkardıkları oyun ile yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koydular. Onları sahnede izlerken gururlandık. Umarım bu çabaları tüm büyüklerimize örnek olur. Tüm üyelerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

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