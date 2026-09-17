Kars’ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için havalandı: 'Gökyüzü çocuklara kalsın'

Kars'ta öğrenciler, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı. Fethiye Camii Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları uçurtmalar ve taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki çocuklara dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Gazze'de yaşananlara ve özellikle savaşın en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalan çocuklara dikkat çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mottosuyla 81 ilde eş zamanlı etkinlik gerçekleştirildi. Kars'taki etkinliğin adresi ise Fethiye Camii Parkı oldu. Parkta özenle rengarenk uçurtmalar hazırlayan çocuklar, daha sonra ellerindeki uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Etkinlikte uçurtmalar kadar öğrencilerin taşıdığı pankartlar da dikkat çekti. Çocuklar, 'Çocuklar yaşasın, savaşlar son bulsun', 'Uçurtmalar Gazze'de özgür uçacak' yazılı pankartlarla Gazze'de yaşayan çocukların durumuna dikkat çekerken, savaşların çocukların yaşamından uzak olması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ada Erdemir, "Bugün burada Gazze'deki çocuklar için uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Onların özgürlüklerini istiyoruz. Barış dolu bir ülkede yaşamasını istiyoruz" dedi.

Uçurtmaları Gazze'deki çocuklar için uçurduğunu belirten Belinay Gazerler, "Biz burada Gazze'deki çocukların özgürlüğü için uçurtma uçurmak için toplandık. Bütün dünyada barış, bütün çocukların kardeş gibi yaşaması dileğiyle" diye konuştu.

Etkinliğe katılarak çocuklara destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, "Gazze'deki çocuklarımız için üzgünüz. Dünyanın seyrettiği büyük bir zulüm karşısında hepimiz çok üzgünüz. Bir nebze de olsa evlatlarımızın katkılarıyla, bakanlığımızın destekleriyle bugün çocuklarımız Gazze'deki uçurtmalarla da olsa bir selam gönderdiler. Onların yanlarında olduklarını ifade etmek istediler. İnanıyorum ki sonunda insanlık kazanacak, vicdan kazanacak. Bu zulüm, işkence, eziyet bitecek. Bütün dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle beraber. Çocuklarımızın gönlü Gazze'deki kardeşleriyle beraber atıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kars'ta rüzgarın yeterince güçlü olmaması öğrencilerin uçurtma uçurma isteğini engelleyemedi. Uçurtmaların havalanması için park içerisinde koşan çocuklar, zaman zaman iplerini çekerek uçurtmalarını gökyüzünde tutmaya çalıştı. Uçurtmalarını havalandırmak için rüzgarı beklemek yerine koşmayı tercih eden öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı