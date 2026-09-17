Haberler

Kars’ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için havalandı: "Gökyüzü çocuklara kalsın"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars’ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için havalandı: 'Gökyüzü çocuklara kalsın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars’ta öğrenciler, uçurtmalarını Gazze’deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı.

Kars'ta öğrenciler, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı. Fethiye Camii Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları uçurtmalar ve taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki çocuklara dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Gazze'de yaşananlara ve özellikle savaşın en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalan çocuklara dikkat çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mottosuyla 81 ilde eş zamanlı etkinlik gerçekleştirildi. Kars'taki etkinliğin adresi ise Fethiye Camii Parkı oldu. Parkta özenle rengarenk uçurtmalar hazırlayan çocuklar, daha sonra ellerindeki uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Etkinlikte uçurtmalar kadar öğrencilerin taşıdığı pankartlar da dikkat çekti. Çocuklar, 'Çocuklar yaşasın, savaşlar son bulsun', 'Uçurtmalar Gazze'de özgür uçacak' yazılı pankartlarla Gazze'de yaşayan çocukların durumuna dikkat çekerken, savaşların çocukların yaşamından uzak olması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ada Erdemir, "Bugün burada Gazze'deki çocuklar için uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Onların özgürlüklerini istiyoruz. Barış dolu bir ülkede yaşamasını istiyoruz" dedi.

Uçurtmaları Gazze'deki çocuklar için uçurduğunu belirten Belinay Gazerler, "Biz burada Gazze'deki çocukların özgürlüğü için uçurtma uçurmak için toplandık. Bütün dünyada barış, bütün çocukların kardeş gibi yaşaması dileğiyle" diye konuştu.

Etkinliğe katılarak çocuklara destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, "Gazze'deki çocuklarımız için üzgünüz. Dünyanın seyrettiği büyük bir zulüm karşısında hepimiz çok üzgünüz. Bir nebze de olsa evlatlarımızın katkılarıyla, bakanlığımızın destekleriyle bugün çocuklarımız Gazze'deki uçurtmalarla da olsa bir selam gönderdiler. Onların yanlarında olduklarını ifade etmek istediler. İnanıyorum ki sonunda insanlık kazanacak, vicdan kazanacak. Bu zulüm, işkence, eziyet bitecek. Bütün dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle beraber. Çocuklarımızın gönlü Gazze'deki kardeşleriyle beraber atıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kars'ta rüzgarın yeterince güçlü olmaması öğrencilerin uçurtma uçurma isteğini engelleyemedi. Uçurtmaların havalanması için park içerisinde koşan çocuklar, zaman zaman iplerini çekerek uçurtmalarını gökyüzünde tutmaya çalıştı. Uçurtmalarını havalandırmak için rüzgarı beklemek yerine koşmayı tercih eden öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt