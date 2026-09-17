Temizledikleri dersliklerde öğrenci oldular! Kırklareli'nde 2 destek personeli yazılım mühendisliğini kazandı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) destek personeli olarak görev yapan Zeynep Bora ile Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavını kazanarak temizlik yaptıkları dersliklerde öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yazılım mühendisliği bölümünü kazanan 19 yaşındaki Bora ve Sakmak, üniversitede hem çalışacak hem de eğitimlerini sürdürecek.

ÇALIŞIRKEN SINAVA HAZIRLANDI

Bora, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay önce Kırklareli Üniversitesinde destek personeli olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Eğitim hayatına devam etmek istediği için üniversite sınavına hazırlandığını belirten Bora, görev yaptığı üniversitenin yazılım mühendisliği bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Hem çalışıp hem de üniversite eğitimini sürdürmenin yorucu olacağını ancak bunu başaracağına inandığını dile getiren Bora, şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımın desteği sayesinde bu serüveni başarılı bir şekilde tamamlayacağımı düşünüyorum. Çalışma hayatında yer almayı seviyorum, özellikle kadınların çalışma hayatında olmasını çok önemli buluyorum. Hem çalışıp hem eğitim hayatımı devam ettirebileceğime dair içimde derin bir inanç var. Şu an destek personeli olarak üniversitemize katkı sağlıyorum, mezun olduktan sonra akademik kadroda devam etmek hayalim. Ülkemize ve devletimize her daim destek olmayı hedefliyorum."

Bora, süreçte kendisine destek olan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a teşekkür ederek, yazılım mühendisi olmak için gayretle çalışacağını kaydetti.

"BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Konya'ya taşındıklarını anlatan Beyzanur Sakmak da iş aradığı dönemde Kırklareli Üniversitesinin destek personeli kadrosuna başvurduğunu söyledi.

Başvurusunun kabul edilmesiyle kente taşındığını, yaklaşık 4 aydır üniversitede görev yaptığını belirten Sakmak, hayalini kurduğu bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Üniversitede sıraları temizlerken her zaman üniversitenin öğrencisi olmanın hayalini kurduğunu anlatan Sakmak, "Çocukluğumdan beri yazılım mühendisliği okumayı çok istiyordum. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversitemizin tüm personeline destek oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Sakmak, iş ve öğrencilik hayatını birlikte yürütmek için daha fazla gayret göstereceğini ifade etti.

Çok çalışarak okulunu bitirmek istediğini belirten Sakmak, şunları kaydetti:

"Yorulacağız, yeri gelecek geceleri uyumayıp ders çalışacağız ama bir şekilde başaracağıma inancım sonsuz. 4 yıl boyunca yazılım mühendisliğini bitirip bu alanda ilerlemek ve devletimize, milletimize hayırlı bir mühendis olmak istiyorum. Bölümü kazandığım için şu anda bile çok mutlu hissediyorum, mezun olduktan sonra bu mutluluğun katlanarak artacağını düşünüyorum. Sınıfları temizleyerek başladım, kendimi geliştirdiğimi gördükçe daha çok gururlanacağım. Bunlar beni hep motive edecek şeyler."

Kaynak: AA