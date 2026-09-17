Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Singapur'da bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki erkeğin öğrencisine yönelik cinsel suçları mahkemeye taşındı. Mağdurun kimliğinin korunması amacıyla hakkında yayın yasağı bulunan sanığın adı da açıklanmadı.

ÖĞRENCİSİYLE SOSYAL MEDYADA YAKINLAŞTI

Mahkeme kayıtlarına göre sanık, mağdura 2022 yılında öğretmenlik yaptı. İkili daha sonra Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeye başladı.

Öğretmen, 14-15 yaşlarında olan öğrencisine romantik duygular beslediğini söyleyerek defalarca kız arkadaşı olmasını istedi. Öğrenci başlangıçta bir öğretmenle ilişki yaşamanın yanlış olduğunu düşündüğünü belirterek zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak sanık, aralarındaki 28 yıllık yaş farkına rağmen derslerini etkilemediği sürece ilişkinin yanlış olmadığını söyleyerek öğrenciyi ikna etmeye çalıştı.

OTEL ODALARINDA CİNSEL SUÇLAR İŞLEDİ

Öğrenci daha sonra sanıkla ilişki yaşamayı kabul etti. İkili 11 Eylül 2022'de bir otelde buluştu. Mahkeme kayıtlarına göre öğretmen burada çocuğa yönelik çeşitli cinsel eylemlerde bulundu ve istemediği bir cinsel eylemi gerçekleştirmesi için de ısrar etti.

Mahkeme, sanığın sonraki üç ay içinde beş kez daha otel odası rezervasyonu yaptığını belirledi.

ÖĞRENCİ İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Öğrenci, öğretmenin giderek daha fazla sahiplenici davranması üzerine 29 Ocak'ta ilişkiyi sonlandırdı. Bunun ardından sanığın, öğrencinin başka biriyle görüşüp görüşmediğini öğrenmek amacıyla arkadaşlarına mesaj gönderdiği belirtildi.

Olay, öğrencinin arkadaşlarından birinin durumu okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. Okulun aileyi bilgilendirmesinin ardından polise başvuruldu ve eski öğretmen gözaltına alındı.

Sanığın ayrıca Telegram'daki mesajları sildiği kaydedildi.

16 YIL HAPİS VE 12 KIRBAÇ CEZASI

45 yaşındaki sanık, 23 Temmuz'da bir çocuğa yönelik cinsel penetrasyon suçlarından üç ayrı suçlamayı kabul etti. Hüküm verilirken hakkındaki 12 başka cinsel suçlama da dikkate alındı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Kwek Mean Luck, sanığın eylemlerinin planlı olduğu değerlendirmesine katıldı. Yargıç, öğretmenin otel odaları ayarlayarak mağdurla yalnız kalabileceği ortamlar oluşturduğunu ve bu fırsatları çok sayıda cinsel suç işlemek için kullandığını belirtti.

Mahkeme, eski öğretmeni 16 yıl hapis ve 12 kırbaç cezasına çarptırdı.

Kaynak: Haberler.com