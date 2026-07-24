Kars’ta köy yollarında ulaşım hamlesi! bsk ve beton yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Kars'ta kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kars Valisi Ziya Polat'ın himayelerinde, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında birçok ilçede köy yolları modern ulaşım ağına kavuşturuluyor.

Kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülen BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt ve beton yol projeleriyle, köylerde yaşayan vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

Susuz ilçesine bağlı Porsuklu Köyü'nde 2,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası çalışmaları devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte köy sakinleri dört mevsim güvenli ulaşım imkanına kavuşacak. Arpaçay ilçesinde çalışmalar iki farklı güzergahta sürüyor. Melikköy Köyü'nde 6,1 kilometrelik yeni BSK yol yapımı tüm hızıyla devam ederken, Gülyüzü-Bozyiğit-Taşköprü grup köyleri yolunda ise toplam 8,5 kilometrelik BSK çalışması yürütülüyor. Bozyiğit-Taşköprü etabında ise proje çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla Köyü'nde 4 kilometrelik BSK aşınma tabakası uygulamasıyla mevcut yol daha güvenli ve dayanıklı hale getiriliyor. Selim ilçesinde ulaşım yatırımları iki ayrı noktada devam ediyor. Akpınar-Yeşiltepe grup köyleri yolunda 7,3 kilometrelik BSK çalışması sürerken, Yukarıdamlapınar-Aşağıdamlapınar-Cavlak-Kırkpınar grup köyleri arasında ise toplam 9,7 kilometrelik beton yol yapımı aralıksız devam ediyor.

Digor ilçesine bağlı Yağlıca Köyü'nde 8 kilometrelik beton yol yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında bölgedeki ulaşım standardı önemli ölçüde yükselecek. Sarıkamış ilçesine bağlı Hamamlı Köyü'nde yapılacak 4,1 kilometrelik BSK yol projesine yarın başlanacağı açıklandı. Yeni yatırımla birlikte bölge ulaşımında önemli bir eksiklik daha giderilmiş olacak.

"Kırsalda ulaşım kalitesi artıyor"

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yaz sezonunu en verimli şekilde değerlendirerek yol yapım çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor. Aynı anda birçok ilçede devam eden projeler sayesinde köy yolları modern standartlara kavuşurken, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kars genelinde devam eden BSK ve beton yol projelerinin etap etap tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtilirken, kırsal altyapıya yönelik yatırımların önümüzdeki süreçte de artarak süreceği vurgulandı. Bu kapsamlı çalışmalar, Kars'ın köy yollarını daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirerek kırsal yaşamın gelişimine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı