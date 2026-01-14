Haberler

Kars Türk Kızılayı'ndan "İç Isıtan" destek: kar ve tipi de mahsur kalanlara şefkat eli

Kars Türk Kızılayı'ndan 'İç Isıtan' destek: kar ve tipi de mahsur kalanlara şefkat eli
Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar, Türk Kızılayı Kars Şubesi gönüllülerinin sıcak çorba ve ikramlarıyla karşılandı. Kızılay, soğuk kış gecelerinde ihtiyaç sahiplerine destek vermekte kararlı.

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan mahsur kalan vatandaşların imdadına Türk Kızılayı Kars Şubesi yetişti. Gönüllüler, sıcak çorba ve ikramlarla vatandaşların içini ısıttı.

"Kar ve tipiye karşı Kızılay seferberliği"

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle şehirlerarası bağlantı yollarında olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar için Türk Kızılayı Kars Şubesi ekipleri harekete geçti. "Sensiz Olmaz" şiarıyla yola çıkan ekipler, kentin stratejik noktalarında ve uygulama noktalarında bekleyen sürücülere ve yolculara ulaştı.

"Kızılay'ın olduğu yerde yalnız değilsiniz"

Türk Kızılayı Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt, soğuk kış gecelerinde hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için sahada olduklarını belirtti.

Hüryurt, "Kars'ın sert kış koşullarında, yolda mahsur kalan veya soğuktan etkilenen her bir can bizim için çok kıymetli. Gönüllülerimizle birlikte vatandaşlarımızın içini bir nebze de olsa ısıtmaya çalışıyoruz. Kızılay, ihtiyaç duyulan her an vatandaşımızın yanındadır" dedi.

Kızılay gönüllüleri, dondurucu soğukta görev yapan güvenlik güçlerini ve yolda kalan vatandaşları ziyaret ederek sıcak çorba ikramı, çay ve kek dağıtımı ve battaniye desteği gibi temel ihtiyaçları karşıladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
