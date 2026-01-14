Soğuk Hava Nedeniyle Bazı İllerde Eğitim ve Öğretime Ara

(ANKARA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün Kars il genelinde; Erzurum ve Yozgat'ın ise bazı ilçelerinde ara verildi. Elazığ merkez ilçede ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle il genelindeki rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç olmak üzere 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzurum Merkez ilçelerinde okullar tatil

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yozgat'ta eğitime verilen ara bir gün uzatıldı

Yozgat Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiğini belirterek, il merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde eğitim ve öğretime verilen aranın bugün için uzatıldığını duyurdu.

Elazığ Merkez ilçede de taşımalı eğitime bugün ara verildiği, ilçelerdeki durumun ise kaymakamlıklarca değerlendirileceği kaydedildi.