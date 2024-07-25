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Kaymakamlık önünde ilginç protesto! Satışına izin verilmeyen karpuzları döktü

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Sinop'ta kendisine karpuz satışı için izin verilmeyen bir kişi ilginç bir eylemde bulundu. Parçaladığı karpuzları kaymakamlık binası önüne döken adam, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karpuz satmasına izin verilmeyen kişi, bir kamyon dolusu karpuzu kaymakamlık binası önüne döktü. İlginç protestodan geriye bu görüntüler kaldı.

BELEDİYEYE SİNİRLENİNCE TÜM KARPUZLARI DÖKTÜ

Karpuz satışı yapmak için belediyeden izin almak isteyen vatandaş belediyenin kendisine yer göstermemesine sinirlendi.

Satmak için getirdiği karpuzları kamyon kasasında Erfelek Kaymakamlığı önüne getiren vatandaş, bütün karpuzları parçalayarak yere döktü.

Kaymakamlık önünde ilginç protesto! Satışına izin verilmeyen karpuzları döktü

Çevredeki vatandaşlar şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışarak o anları cep telefonu kameralarıyla kayda almaya başladı.

Karpuzları döktükten sonra aracına binen kişi ise olay yerinden uzaklaştı. Yere dökülen karpuzlar Erfelek Belediyesine ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaymakamlık önünde ilginç protesto! Satışına izin verilmeyen karpuzları döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

şahabettin Ayyıldız:

Ekmeği içinuğrşan bir vatandaşı idare etmek o kadar mı zor

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1
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