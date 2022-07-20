Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu

Şifa deposu karnavas dut pekmezi Atatürk Üniversitesi'nde akademik çalışmalara konu oldu.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma görevlisi Dr. Mesut Ceylan tarafından yapılan araştırmalar sonucu Anadolu'da Etnoarkeoloji Prehistorik Dönemlerden Günümüze adlı kitapta yerini aldı. Erzurum'un Olur İlçesi Ormanağzı Köyünde yapılan ve köyün eski ismi "Karnavas" ile anılan "Karnavas Pekmezi" Anadolu'nun kültürel zenginliklerinin etnoarkeolojik olarak değerlendirilerek bölümler halinde kaleme alındığı "Anadolu'da Etnoarkeoloji Araştırmaları",(Prehistorik Dönemlerden Günümüze Kadar) adlı kitapta yerini aldı.

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Mesut Ceylan pekmez yapımı ve köyde pekmezlik olarak adlandırılan pekmez işliklerini "Erzurum Ormanağzı (Karnavas) Köyü Pekmez Yapım İşlikleri Üzerine Etnoarkeolojik Gözlemler" adıyla bilimsel bir kitapta yer almasını sağladı. Pekmez yapımını ve pekmezliği yerinde inceleyerek deneyimleyen Ceylan, Karnavas Pekmezinin yüzyıllar boyu devam eden köklü bir geleneğin ürünü olduğunu ifade etti. Bu çalışma ile Karnavas pekmezinin üretildiği işlikler, ilk kez etnoarkeolojik olarak değerlendirilerek bilimsel bir bakış açısıyla bilim dünyasına sunulmuş oldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel