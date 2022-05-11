Karikatürün Oscarlı Eserleri Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (ANKA) - Karikatürün Oscarları olarak bilinen 37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatürle yayma hedefiyle 37'ncisini düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde izlenime açıldı.

Serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve çok sayıda davetli katıldı.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, sanata ve sanatçıya değer veren Başkan Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde, Eskişehir'de serginin açılmasından mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen ise "Karikatürün Oscarları olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi'nin sanatseverlerle buluşmasından çok mutluyum. Aydın Doğan Vakfı'nın büyük emekleriyle düzenlenen bu özel sergiyi bu yıl da değerli hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın Doğan Vakfı başta olmak üzere sergide emeği geçen tüm sanatçılarımız ile açılışımıza katılan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'ya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a, Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, ödüllü karikatürlerin bulunduğu sergide eserleri yakından inceledi.

37'nci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi 10-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gezilebilecek.