Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli Bodrum'da yakalandı! Sahte kimlikle Türkiye'de dolaşmış

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli Bodrum'da yakalandı! Sahte kimlikle Türkiye'de dolaşmışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'suç örgütü üyeliği', 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari (46) yakalandı. Şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Fas doğumlu bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaportla hareket ettiği belirlendi. Trari, sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum'a geldiği sırada Şehit Barış Akay Caddesi'nde durdurularak gözaltına alındı.
- Fransa tarafından 'suç örgütü üyeliği', 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından kırmızı bültenle aranan Azed Eddine Trari, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
- Şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 12 Nisan 1988 Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaportla hareket ettiği tespit edildi.
- Azed Eddine Trari, 19 Eylül'de sahte kimlikle kiraladığı otomobilde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan Azed Eddine Trari (46) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
FRANSA 3 SUÇTAN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, hakkında 'suç örgütü üyeliği', 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından Fransa yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarılan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari'nin ilçede olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 12 Nisan 1988 Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport ile hareket ettiği tespit edildi.
SAHTE KİMLİKLE KİRALADIĞI ARAÇTA YAKALANDI
Şüphelinin sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum'a geldiğini saptayan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül'de otomobili Şehit Barış Akay Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yakalanarak gözaltına alınan Azed Eddine Trari, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.