Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Almanya Oberhausen Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı sonlandı. Program kapsamında şehre gelen 10 öğrenci ve iki takım lideri Mersin’in tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Almanya Oberhausen Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı sonlandı. Program kapsamında şehre gelen 10 öğrenci ve iki takım lideri Mersin'in tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde kardeş şehir Almanya'nın Oberhausen Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı'nın sonuna gelindi. Bu sene ev sahipliğini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iki haftalık program kapsamında, kente gelen 10 öğrenci ve iki lider Mersin'in tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Programın son gününü Tarsus gezisi ile noktalayan öğrenciler, önce Doğa Parkı'nı ardından Saint Paul Anıt Müzesini, Kubat Paşa Medresesi'ni ve Eski Çırçır Fabrikası'nı gezdi.

"PROJEDEKİ EN ÖNEMLİ AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZIN KALICI DOSTLUKLAR GELİŞTİRMELERİNİ SAĞLAMAK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tercümanı Ufuk Şahingöklü, projeyi şu şekilde değerlendirdi:

"Öğrencilerle birlikte kültürel geziler yapmanın yanı sıra Mersin'de yetişen ürünlerle atölye çalışmaları da yaptık. Lavanta distilasyonu, mum yapımı ile birlikte yöresel ürünlerimizi öğrettik. Çocuklarımızın kalıcı dostluklar edinmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız da buydu. Yaptığımız anket çalışmasına göre, çocuklarımızın memnun kaldığını gördük. Gerçekten çok güzel ve dolu dolu geçirdiğimiz bir programın sonuna geldik."

"14 GÜN BOYUNCA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN YÜKSEK OLDUĞU BİR PROGRAM GEÇİRDİK"

Programda bu sene ev sahipliğini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmasını kültürel etkileşim açısından çok kıymetli bulduğunu aktaran Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda Arkeolog Başar Akça, projeye ilişkin şunları söyledi:

"14 gün etkileşim açısından çok güzel bir süre. Geçen sene Almanya'ya giden çocuklarımız bu sene de Alman çocukları misafir ettiler. Hemen hemen her gün Mersin'i tanımlayan bir aktivitede bulunduk. Gençlerimiz bu kadim şehirde 9 bin yılı aşkın zamandır var olan tarihi ve ören yerleri keşfettiler. Kadim kentimiz, jeolojik bakımdan çok önemli bir şehir. Doğal ve mağara oluşumları çok fazla. Çocuklarımız kendi ülkelerinde de yakın coğrafyada benzerlikler yaşadılar. Antik yerlerin çok iyi korunduğunu ve ören yerlerimizin popülasyonun daha da artması ve marka değerinin daha da olması gerektiğini belirttiler. Tarsus'u Anadolu'nun Anıt kenti olarak nitelendirebiliriz. Çocuklarımız Anadolu'nun anıt kentinde güzel bir tarihi geziye çıktılar. Hristiyanlık dünyası için çok önemli bir kilise olan Saint Paul Kilisesi'ni gezdik. Buradan sonra Kubat Paşa Medresesi, Kırkkaşık Bedesteni ve Eski Çırçır Fabrikası'nı göstererek gezimizi noktaladık."

"PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE VİZYON KATIYOR"

Programı dolu dolu geçirdiklerini ve her gün farklı bir etkinliği deneyimlediklerini belirten Alman öğrencilerin lideri Miriam Malecki, şunları aktardı:

"Özellikle ben bir yemek sever olarak yemeklerden oldukça hoşlandım. Program öğrencilere hem vizyon hem de görüş katıyor. Bizim bir deyişimiz var 'Multi'nin Arkadaşlıkları Sonsuza Kadar Sürer'. Arkadaşlık, hoşgörü ve misafirperverlik her yerde aynı ama burada çok iyi ağırlandık. Yanı sıra Mersin çok sıcak. Yemekleri farklı ama iki kültürün de benzerlikleri de çok."

"İNSANLARA KENDİ KÜLTÜRÜMÜ GÖSTERMENİN YANINDA KENDİ KÜLTÜRÜMÜ YENİDEN TANIMAMA DA YARDIMCI OLDU"

Programa katılan öğrenciler de şu değerlendirmeleri yaptı:

Berkay Atasoy: "İnsanlara kendi şehrimi gösterme fırsatım oldu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. İnsanlara kendi kültürümü göstermenin yanında kendi kültürümü yeniden tanımama da yardımcı oldu."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BU PROJELERİ YAPMASI ÇOK GÜZEL"

Güneş Yaşar: "Geçen sene program boyunca fiziksel aktiviteler yaparak ilerlemiştik. Bu sene ise, daha çok turistik, antik yerleri gezme ve farklı kültürleri görme imkanımız oluyor. Sosyalleşme açısından da daha rahat oluyorsunuz. Yeni bir ortama girdiğinde insanlar ilk başta zorlanabiliyor. Bu tarz programlar sayesinde bunu aşabiliyorsunuz. Arkadaşlarıma bunun ücretsiz olduğunu söylediğimde çok şaşırmışlardı. Bizler için Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeleri yapması çok güzel."

"HEM YENİ BİR AİLE HEM DE YENİ ARKADAŞLAR EDİNDİM, ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Adelina Elbaeva: "İki hafta çok güzel geçti. Hem yeni bir aile hem de yeni arkadaşlar edindim, onları çok seviyorum. Benim en iyi arkadaşım Almanya'da bir Türk. Buraya geldiğimde Türk kültürünü öğrendim. Şu an onu daha iyi anlayabiliyorum, bu durumdan çok hoşlandım. Mersin'i gerçekten çok sevdim. Özellikle akşamları çok güzeldi. En sevdiğim yemek burada Kebap oldu."

"MERSİN'İN KALBİMDE HEP ÖZEL BİR YERİ OLACAK"

David Leon Sonnenberg: "Ben daha önce Yunanistan'da bir programa katılmıştım. Orada daha çok eğlenmiştik. Mersin'de ise hem eğlendik hem de kültürel olarak bilgilendik. Bu benim Mersin'e ikinci gelişim. İlk geldiğimde çok sevmiştim ve çok güzel anılarım vardı. O yüzden Mersin'in kalbimde hep özel bir yeri olacak. Kültürel olarak örnek verecek olursam Almanya'da sağ partiler oldukça güçlendi. İnsanlar hakkında belli stereotipler, önyargılar ve basmakalıp düşünceler var ve herkes hakkında var. Buraya geldiğinizde bu yargıları kırıp gerçekçi olmadığını öğreniyorsunuz."