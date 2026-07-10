Dört ülkeden Karapapak Türkleri Kars'ta buluştu

'Karapapak Türkleri Çalıştayı-Aşık Alesker ile Aşık Şenlik Adına Ozanlar Şöleni' Kars'ta gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkleri ve aşıklar katıldı.

Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) iş birliğiyle 'Karapapak Türkleri Çalıştayı - Aşık Alesker ile Aşık Şenlik Adına Ozanlar Şöleni' Kars ve Çıldır'da gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkleri, akademisyenler ve aşıklar katıldı. Programda Karapapak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alınırken, Aşık Şenlik ve Aşık Alesker çeşitli etkinliklerle anıldı. Çıldır'da bulunan Aşık Şenlik'in kabrine ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi. Çalıştayın son gününde ise ozanlar şöleni düzenlendi.

Öte yandan Dünya Karapapak Türkleri Vakfı tarafından desteklenen 'Aşık Şenlik Devrin Tarihi Çehresi', 'Karapapak Türkleri' ve 'Gökçe'nin Bilge Ozanı Aşık Alesker' adlı eserler tanıtıldı. Eserler; Türkçe, Azerbaycan dilinde, Farsça ve Gürcüce basıldı.

"Amacımız; kültürümüzü bu coğrafyanın çocuklarına aktarmak"

Çalıştayda özellikle kültüre vurgu yapan Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) Başkanı Erkan Koçali, "Kültürümüze, geleneklerimize, örf ve adetlerimize önem vermezsek özellikle sosyal medya ve dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte bunlar yok oluyor. Garip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Derdimiz; çocuklarımıza ne miras bırakırız? Onlara bu kültürü nasıl aktarırız? Bütün derdimiz ve tasamız bu. Başka hiçbir amacımız yok. Bütün amacımız; kültür ve bu coğrafyanın kültürünü bu çocuklara aktarmak" ifadelerini kullandı.

Bastırılan kitaplar hakkında bilgi veren Koçali, "13 kişilik bir akademisyen grubumuz var. Herkes kendi coğrafyasındaki 15-20 yıllık birikimini bu kitaplara aktardı. Gürcistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan akademisyenler var. Bir de bu kitapları, Türkçe'nin dışındaki üç dille daha bastırdık. İran'da Farsça bastırdık, dağıttık. Azerbaycan'da Azerbaycan diliyle bastırdık. Gürcistan'da da Gürcü diliyle bastırdık. İkişer bin tane kitap bastırıldı. O coğrafyadan daha sonra talep olursa, zaten doneler elimizde tekrar bastıracağız. Türkiye'de de her birinden beşer bin adet bastırdık. Talep oldukça sürekli tazeleyeceğiz. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, Sivas'ta, Amasya'da, Tokat'ta, Ağrı'da ve Karapapakların yaşadığı bölgelerde talepler var. Buralara peyderpey kitapları kargoyla göndereceğiz. Sekreterya biriminiz onunla ilgileniyor" diye konuştu.

Çalıştaya katılan Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, "Kars, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kültürel hazinesini kendisinde ihtiva eden bir ildir. Kars'ın katkısı onun için de çok değerli. Kars, Güney ve Kuzey Azerbaycan memleketini birleştiren, o muazzam Borçalı coğrafyasının ruhu yansıtan, IV. Sultan Murat'ın Revan ve Tebriz'inden bize aşina olan ve İrevan Hanlığı medeniyetini olduğu gibi yaştan bir ilimizdir. Yani Kars bizim için geçmiş tarihimizin tümünün bir araya toplanmasıdır" şeklinde konuştu.

Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkan Vekili Hikmet Karaboğa, "Ehli İslam olan eşitsin bilsin ki, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Aşık Şenlik'in bu sözü, Aşık Şenliği'nin ne denli insanları sazıyla birleştirdiğinin, ayaklandırdığının çok açık bir göstergesidir. Azerbaycan, Gürcistan, İran'daki Karapapak Türkleriyle bir bütünüz. Biz, bu bütünlüğümüzü kıyafetlerimizle, milli giysilerimizle, sazımızla, sözlümüzle gösteriyoruz. Örneğin; onlardaki kara saz, bizdeki düz saz ikisini pekiştiğimiz zaman gördüğümüz gibi çok güzel bir şeyler ortaya çıkıyor" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı