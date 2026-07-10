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Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: Aynı aileden 3 kişi kazada hayatını kaybetti

Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: Aynı aileden 3 kişi kazada hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: Aynı aileden 3 kişi kazada hayatını kaybetti
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Antalya'daki cenazeden dönen Bilir ailesinin aracı, Amasya'da traktörle çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası yaşandı. Antalya'da katıldıkları cenaze sonrası memleketleri Amasya'ya dönüşte evlerine 25 kilometre kala kaza yapan Bilir ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya doğru yolu çıkan Bilir ailesinin içindeki 05 AER 839 plakalı Tofaş Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında kaza yaptı. Mehmet Bilir'in kullandığı araç, Osman Şahin'in idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktöre çarparak şarampole savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazadan büyük üzüntü duyan vatandaşlardan Yılmaz Kara, yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşandığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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