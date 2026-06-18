Karaman'da nefes kesen keşif: 100 metreden fazla indiler, zemine ulaşamadılar

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde halk arasında yıllardır çeşitli efsanelerle anılan mağarada gerçekleştirilen keşif çalışması, bölgenin dikkat çekici bir yer altı sistemi barındırabileceğini ortaya koydu. Sarıveliler ilçesine bağlı Dedebeleni mevkiinde bulunan mağarada, gazeteci ve mağara araştırmacısı Emirhan Sezen ile Ankara merkezli Tamtam Mağara Araştırma Derneği üyeleri tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde ilk kapsamlı araştırma faaliyeti gerçekleştirildi. Zorlu arazi şartları altında yapılan çalışmada, mağaranın 130 metreden fazla derinliğe sahip olduğu tespit edildi. Ekip, 100 metreden fazla iniş gerçekleştirmesine rağmen mağara zeminine ulaşamadı. Teknik ekipman yetersizliği ve mağara içerisindeki aktif su hattının yüksek debisi nedeniyle araştırmanın ileri bir tarihte sürdürülmesine karar verildi. Araştırmacılar, özellikle su seviyesinin daha düşük olduğu dönemlerde yeniden iniş yaparak mağara tabanına ulaşmayı ve yeraltı nehrinin yapısını incelemeyi hedefliyor.

SONDAY KUYUSU GİBİ DÜMDÜZ AŞAĞI İNİYOR

Keşif öncesinde bölge halkından mağaraya ilişkin bilgi alan gazeteci ve mağara araştırmacısı Emirhan Sezen, yörede yıllardır anlatılan efsaneleri de kayıt altına aldı. Sarıveliler Belediyesi personellerinden Ali Akkoç, mağaranın halk arasında "Öküz Düştü" veya "Öküz Atıldı" adıyla bilindiğini belirterek, bu ismin nesilden nesile aktarılan bir hikayeye dayandığını anlattı. Akkoç, "İki kardeş arasında yaşanan bir kavga sonrası bir öküzün bu mağaraya atıldığı söyleniyor. Dağın eteklerinden çıkan sularda öküzün kuyruğunun görüldüğü anlatılırdı. Babamdan, dedemden hep bu hikayeyi duyduk. Mağaranın dağın eteklerinden bir yerden çıktığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki ilk teknik görüntüleme çalışmalarını gerçekleştiren Ahmet Mehdi Yılmaz ise mağaranın dikey yapısına dikkat çekti. Daha önce yaklaşık 100 metrelik kablo sistemiyle mağaranın içerisine kamera sarkıttıklarını söyleyen Yılmaz, yoğun nem nedeniyle kameranın zarar gördüğünü belirtti. Yılmaz, "Mağara adeta sondaj vurulmuş gibi dümdüz aşağı iniyor. 100 metrelik kabloyla dahi tabanı göremedik. Bazı taşların sesi kısa sürede kesilirken, bazılarını ise çok daha derinlerden bile duyamıyorduk. Tahminimizce mağara 150 metrenin de altında olabilir" dedi.

İKİ AYRI KOL TESPİT EDİLDİ

Araştırma faaliyetinde mağara içerisine iniş gerçekleştirerek döşeme hatları kuran Ercan Şahin, mağaranın iki ayrı kola ayrıldığını belirtti. Ekibin ağırlıklı olarak kuru koldan iniş yaptığını ifade eden Şahin, aktif su taşıyan diğer kolun ise mağaranın en dikkat çekici bölümlerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, "Yaklaşık 100 metre civarında iniş gerçekleştirdik. Diğer kol daha aktif görünüyor ve dibinde yüksek debili bir su akışı duyuluyor. Yeterli malzememiz olmadığı için geri dönmek zorunda kaldık" sözleriyle çalışmanın neden tamamlanamadığını anlattı. Mağaranın aktif su sistemi barındırmasının, bölgenin yer altı su yapısı açısından önemli ipuçları taşıyabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, mağara zeminine henüz ulaşılamamasının keşfin önemini artırdığını belirtiyor. Dikey yapısı, iki kola ayrılan iç sistemi ve ulaşılamayan alt galerileriyle dikkat çeken mağaranın, ilerleyen süreçte yapılacak kapsamlı teknik çalışmalarla daha ayrıntılı şekilde incelenmesi planlanıyor. Ekip, su seviyesinin uygun olduğu dönemde daha fazla teknik ekipmanla bölgeye yeniden gelmeyi hedefliyor.

SARIVELİLER BÖLGESİ YENİ KEŞİFLERE KAPI ARALAYABİLİR

Araştırmacılar, Sarıveliler çevresinin mağaracılık açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Bölgede yeni mağara ihbarları aldıklarını belirten ekip, ilerleyen süreçte farklı keşif faaliyetleri planladıklarını ifade etti. Taşeli Platosu'nun bilinmeyen yer altı sistemlerine dair ipuçları barındırabileceği değerlendirilirken, bu tür araştırmaların bölgenin doğal ve jeolojik zenginliklerinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Uzmanlara göre Dedebeleni mevkiindeki mağara, aktif su sistemi, dikey iniş yapısı ve henüz ulaşılamayan alt galerileriyle Türkiye mağaracılığı açısından dikkat çekici keşiflerden biri olabilir. İlerleyen dönemlerde yapılacak kapsamlı teknik çalışmaların ardından mağaranın gerçek derinliği, yeraltı nehriyle bağlantısı ve olası çıkış noktalarının daha net şekilde ortaya konulması bekleniyor.

Haber: Adem Kocatürk