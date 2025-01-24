Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi ve MYO'da Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

BEUN Rektörlük Makamında, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekanlığı ve Karadeniz Ereğli MYO Müdürlüğü için görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlük Makamında, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekanlığı ve Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü için devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve görev süresini tamamlayan Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi önceki dekanı Prof. Dr. Mehmet Pekkaya, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekan V. olarak atanan Prof. Dr. Avni Yıldız ve Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır katıldı.

Rektörlük Makamında gerçekleşen törende Rektör Özölçer, görev süresini başarıyla tamamlayan Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi önceki dekanı Prof. Dr. Mehmet Pekkaya'ya teşekkür belgesi takdiminde bulunarak bundan sonraki çalışmaları için kendisine başarılar diledi. Rektör Özölçer, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekan V. olarak atanan Prof. Dr. Avni Yıldız'ı ise tebrik ederek yeni görevinin kendisi ve BEUN için hayırlı olmasını temenni etti. Törende ayrıca Prof. Dr. Avni Yıldız'ın müdürlüğünü yürüttüğü Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokuluna ise Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır atandı.

İki devir teslim töreninin gerçekleştirilmesinin ardından konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Görev süresini başarıyla tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Pekkaya hocamıza emekleri ve katkıları için teşekkür ediyor, Prof. Dr. Avni Yıldız hocamıza ise yeni görevinde başarılar diliyorum. Yine Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanan Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. İlgili atamaların hem hocalarımıza hem de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarımızın artması hususunda kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerinde bulundu. - ZONGULDAK