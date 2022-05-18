Karadeniz'den Akdeniz'e Uzanan İklim Değişikliği Yolculuğu Tamamlandı - Haberler

AKDENİZ, MERSİN (ANKA) - İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan'da Hopa limanından yola çıkan "Gelecek için Yelken Açıyoruz" ekibi Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçerek Hatay'ın Arsuz ilçesinde yolculuğunu tamamladı.

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü öncülüğünde minimum Karbon Ayak İzi hedefiyle Artvin'in Hopa ilçesinden yola çıkan "Gelecek için Yelken Açıyoruz" ekibi, paketli gıda tüketmeden ve motor kullanmadan yalnızca yelkenli ile yol alarak Samsun, Bandırma, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Mersin'in ardından 23. günde Hatay'ın Arsuz ilçesine ulaştı. Ekibi, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Expo Hatay 2021 Genel Sekreteri İhsan Çakar ve Arsuzlu vatandaşlar Türk bayrakları ve bando eşliğinde karşıladı. Başkan Güven, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü ekibe çiçek takdim etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Merkez ziyareti kapsamında "Gelecek için Yelken Açıyoruz" ekibini arayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü. Yolculuğun Karadeniz etabında yelken ekibiyle görüntülü görüşen Kılıçdaroğlu, "Baharımızı yaza çevirme vakti geldi. Şimdi Türkiye'nin tan vakti! Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. 'Sürdürülebilir Yaşam' anlayışı ışığında bu hakkı Anayasal güvence altına alacağız. Umarım gösterdiğiniz bu eylem ve çaba ülke olarak farkındalığımızı artırır" diyerek desteklerini iletti.

HOPA ÇAMLARI, MARMARİS'TE YEŞERECEK

Yelkenli ile birlikte Marmaris'e giden Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ekibin Artvin'den getirdiği 1000 adet çam tohumu ve kozalakları geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında zarar gören alanlara ekilmesi için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim etti.

BAŞKANLARA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLAKET

Gelecek için Yelken Açıyoruz yolculuğuna öncülük eden Başkan Utku Gümrükçü, yolculuk sürecinde yelken ekibine destek olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a seyir esnasında kırılan makaralardan geri dönüştürülerek yapılan plaketleri takdim etti.

SU NUMUNELERİ ALINDI

Gelecek için Yelken Açıyoruz ekibi, güzergah boyunca Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in farklı noktalarından yolculuk sonrasında bilimsel incelemelerde bulunulması için aldıkları su numunelerini ilgili mercilere teslim edecek. Araştırmalar tamamlandığında sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ÇEVRE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Gelecek için Yelken Açıyoruz yolculuğunun iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığa katkı sağlayacağını belirten Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

"Yaşanan hızlı iklim değişikliği dünyamızın geleceği açısından risk teşkil ediyor. Bu soruna sessiz kalmamak adına 22 Nisan'da Hopa'dan Gelecek için Yelken Açıyoruz yolculuğu başlattık. Dört denizi geride bıraktık. Farklı şehirlerde çeşitli sosyal sorumluluk uygulamalarına imza attık. Yolculuk boyunca ekibimizi yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, belediye başkanlarımıza ve çevre gönüllülerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yolculuk, toplumumuzun iklim değişikliği, geri dönüşüm, karbon emisyonunun azaltımı ve paketli gıda tüketimi konularındaki farkındalığının artması konusunda önemli bir adım oldu. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için ülkemizin suyuna, havasına, ormanına ve tüm doğal güzelliklerine sahip çıkmaya deva edeceğiz."