Karadeniz Bölge Komutanı Yücel Korkut, BEUN Rektörü Özölçer'i Ziyaret Etti

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında kabul etti.

Karadeniz Bölge Komutanlığında gerçekleşen ziyarette, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yer aldı. Nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Yücel Korkut'u tebrik etti. Rektör Özölçer, Tuğamiral Korkut'a, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Özölçer ayrıca BEUN'un bilimsel üretkenliğinin yanı sıra kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde hayata geçirdiği sosyal, kültürel, tarihi ve sportif projeler ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan faaliyetlere de değindi.

Zarif ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğamiral Yücel Korkut ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası akademik camiada mühendislikten sağlığa, spordan sanata, eğitimden toplumsal faaliyetlere kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üniversitenin elde ettiği başarılardan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Tuğamiral Yücel Korkut, bu başarıların arkasındaki vizyoner yönetim anlayışı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek tüm BEUN ailesine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK