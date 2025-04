Karacabeyliler haykırdı; Gazze yalnız değildir

Terör devleti İsrail'in soykırımına tepki çağrısı Karacabey'de karşılık buldu. 'Gazze Ölüyor, Sessiz Kalma' çağrısıyla meydana çıkan yüzlerce vatandaş, zulmü lanetlemek için Karacabey Sivil Toplum Platformu öncülüğünde eylem gerçekleştirdi.

Siyonist rejimin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için Karacabey'de yüzlerce kişi toplandı. 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları eşliğinde Ulu Camii önünde toplanarak Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçen vatandaşlar Filistin'e özgürlük istedi.

Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin destek verdiği yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması ve dua okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına konuşan Karacabey İlçe Vaizi Fatih Göl, 80 yıla yakın süredir Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığı, Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ya da sakat kaldığını belirtti.

Açıklamada Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktüğü kaydedilirken; "Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı. Apertheid rejiminin saldırıları, bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik vahşi katliamlardır. Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir: Gazze yalnız değildir. Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz; ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi; "İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. Türkiye Cumhuriyeti ve millet olarak, ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak yardımlar tek başına yeterli değildir; her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. ABD Başkanı Trump, işgal rejiminin Gazze'deki zulümlerine arka çıkıyor ve barbarca zulümler işleyen terör devletine destek veriyor. Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılarak şehrin yeniden inşasından söz ediyor. 'Gazze'yi satın almaktan, Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan' söz eden Trump, kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışıyor. Trump ve İsrail; on yıllardır İsrail'in zulümlerine karşı topraklarını koruyan, zilleti kabul etmeyen, zorbalığa boyun eğmeyen Filistinlileri kendi toprakları olan Gazze'den çıkararak başka ülkelere göndermenin planlarını yapıyor. Bu ham hayalin sahiplerine sesleniyor ve diyoruz ki: Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır. Amerikan Başkanı Trump, apertheid rejimine verdiği desteği sonlandırmalıdır."

"Yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz" sözlerine yer verilen açıklamada; "Gazze ölüyor, sessiz kalmayın. Bugün bürünülen sessizlik, yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacak. Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz, bu yüzden sokaklara dökülelim, Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim. Unutmayalım ki hiçbir zulüm ilelebet devam etmez. Zalim er ya da geç yaptıklarının cezasını alır. Bu aşamada bize düşen görev, direncimizi diri tutup yapılan bu zulme karşı birlikte hareket etmektir. Gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse halklar olarak, apertheid rejiminin zulmüne karşı dik duruş sergileyerek işgalin karşısında durmalıyız. Gazze'nin ilhakı söz konusu olamaz. Gazze halkı yalnız değildir. Bugün Gazze'de yemek az, ekmek sınırlı, su yok, elektrik yok, un bitmek üzere, fırınlar çalışmıyor, en önemlisi sokaklarda oynaması gereken çocuklar yok. Gazze'de bunlar yaşanırken, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış, sırtını dönmüş milyarlarca insan var. Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi, bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda kendilerine uygulanan zulümler sebebiyle 80 yılı aşkın süredir dünya kamuoyunda mağdur edebiyatı yapanlar, Gazze'de Filistinlilere her türlü zulmü reva görüyor. Bu zalimliğe karşı hiç kimse sessiz kalmamalı. Herkes elinden geleni yaparak zulmün sona ermesi için gayret etmelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Bizler, vicdan sahibi insanlar olarak çocukların büyüyebildiği, insanların katledilmediği bir Filistin istiyoruz. Bunu başarana kadar bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Nehirden Denize Özgür Filistin" ifadeleri kullanıldı.

Eylem bir öğrencinin okuduğu 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' ezgisi ve Diyanet-Sen Karacabey Temsilcisi Mücahit Diriğ'in yaptığı duayla son buldu. - BURSA