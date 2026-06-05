Karabük'te denetimli serbestlikte parmak izli dönem

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Parmak Kimliği Tanımlama ve Doğrulama Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında hazırlanan "Parmak Kimliği Tanımlama ve Doğrulama Sistemi Kullanılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme programı, Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği'nde gerçekleştirildi.

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Denetimli Serbestlik Müdürü Muammer Sarıcalı ile kurum personeli katıldı.

Adalet ve güvenlik hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen proje ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kolluk birimlerindeki imza işlemleri elektronik ortama taşındı. Parmak izi temelli biyometrik doğrulama sistemi sayesinde yükümlülerin kayıt ve denetim süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni sistemle denetim ve takip işlemlerinde hata payının en aza indirilmesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile kolluk birimlerinin iş yükünün azaltılması ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Programda teknik personel tarafından sistemin işleyişine ilişkin uygulamalı bilgilendirme yapılırken, katılımcılara sistemin kullanımına yönelik tanıtım gerçekleştirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı