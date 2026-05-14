Karabük'te özel çocuk anneleri bocce etkinliğinde buluştu

Karabük Üniversitesi'ndeki (KBÜ) Bocce Anneler Ligi etkinliğinde özel bireyler, anneleri ve eğitmenler spor etkinliğinde buluştu.

Karabük'te Engelliler Haftası ve Anneler Günü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar ve anneleri bocce etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Karabük Üniversitesi Demirçelik Kampüsü'nde bulunan Bocce Sahası'nda gerçekleştirilen Bocce Anneler Ligi'nde özel birey anneleri spor yaptı.

Özel ihtiyaçlı çocuk annesi Elif Ulusoy annelerle birlikte tatlı bir rekabet içinde olduklarını belirterek, "Bugün buraya bocce oynamaya geldik. Sadece yarışmıyoruz bence. Zaten özel çocuk annesi olmak zor bir şey. Çocuklarımız bize sabrı, sevgiyi öğretiyor. Burada da bence dayanışma içerisinde sabırla tatlı bir yarış yapıyoruz. Çok keyifli. Bize destek olan tüm gönüllülere teşekkür ederiz" dedi.

Böyle etkinliklerin kendilerine motivasyon sağladığını vurgulayan Ulusoy, "Çok keyif aldım. Stres attım sanki. Bir sonraki sene de kesinlikle katılmak isterim. Zaten çocuklarımız zor süreçlerden geçiyor. Biz anneler olarak da onlara eşlik ederken zorlanıyoruz. Bence sosyalleşmek ve böyle ortamlarda bulunmak hem güç veriyor hem de motive oluyoruz. Yalnız olmadığımızı fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anneler Ligi için Bartın'dan geldiğini söyleyen Bartın Otizmli Engelliler Destek Eğitim Danışma Derneği ve Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün, çocuklar kadar annelerinin de sosyalleşmesi gerektiğinin altını çizerek, "16 yaşında otizmli ve Serebral Palsi (CP) bir evladım var benim de. Aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Bartın İl Temsilciliği'ni yürütüyorum. Yani çocuklarımız yıllardır zaten bu alan spor yapıyorlar farklı branşlarda, dört paralimpik branşta. Bu kez de burada annelerimizde yer almaktan çok keyif alıyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Annelerin terapisi açısından stres atmaları açısından farklı şehirlerde farklı arkadaşlarla bir araya gelmesi açısından da çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Şengün Karabük'te böyle nitelikli bir tesisin bulunduğunu görünce sevindiğini belirterek, Ben de Safranboluyum ve gerçekten memleketimle gurur duydum bu tesisle. Bu yapı ve bu organizasyonla ilgili de aynı şekilde. Biz uçaklarda dedikleri gibi oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza takın mantığıyla hareket ediyoruz. Annelerimiz mutlu olacak, sporla sağlık kazanacaklar ve çocuklarına çok daha faydalı olacaklar" diye konuştu.

Etkinlik konusunda kesinlikle herkese tavsiye eden Şengün, "İmkanı olan herkes katılmalı. Özellikle özel birey annesi olmak demek, omuzundaki dönem dönem çok çok ağırlaşması anlamına geliyor. Bu gibi organizasyonlar bu yüklerimizi hafifletip nefes aldırıyor" dedi.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi Hasan Turma etkinlikle ilgili; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven başka olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve ailelere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı