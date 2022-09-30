Karabük haberleri! Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Eygev Açılışına Katıldı… Köse: 'Özel Vatandaşlarımızın Her Daim Yanındayız'

Karabük haberi: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı Karabük Şubesi’nin açılışına katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler ile engelli vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı Karabük Şubesi'nin açılışına katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler ile engelli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı (EYGEV) Karabük Şubesinin açılışında katıldı. Açılış törenine; İl Jandarma Komutanı Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük Üniversitesi Genel Sekreteri Lütfü Köm, Karabük Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Abdullah Karakaya, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Eygev Genel Başkanı Serkan Ülkü, Eygev Karabük Şube Başkanı Mustafa Doğan, Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç katılırken, Dernek Genel Başkanı Ülkü tarafından protokol üyelerine engelli vatandaşlarımıza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

"ŞAHSEN VE BELEDİYE OLARAK HER ZAMAN KATKIYA HAZIRIZ"

Başkan Köse, açılışta kısa bir konuşma yaptı. Köse, Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, "Şahsen ve belediye olarak her zaman katkıya hazırız. Karabük şubesinin açılışında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.