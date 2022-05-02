Karabağlar Belediyesi'nden Mobil Uygulama İçin Cbs Atağı

KARABAĞLAR, İZMİR (ANKA) - İzmir Karabağlar Belediyesi, yurttaşların imar durumu alma ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları gibi birçok hizmete mobil uygulamalarla ulaşabilmesini sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemleri'ni ( Cbs ) devreye aldı.

Yeni iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak hızlı ve nitelikle hizmet vermeyi, bu sayede vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefleyen Karabağlar Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri'ni ( Cbs ) devreye aldı. Kurumda kullanılan tüm bilgi sistemleri tek bir havuzda birleştirilerek, web ve mobil tabanlı uygulamalarla uyumlu hale getirildi. Böylece yurttaşlar imar durumu almadan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarına kadar birçok hizmete mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca ulaşabilecek.

NELER YAPILABİLİYOR?

Karabağlar Belediyesi'nin web ve Mobil Kent Rehberi'yle çok sayıda hizmetten hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanılabiliyor. Bunların belli başlıları şöyle:

- İMAR DURUMU: Bilgi amaçlı imar durumu belgesi alınabiliyor ve plana ait notlar görüntülenebiliyor.

- NUMARATAJ: İdari adres (Mahalle, Yol, Kapı, Yapı) ve Mülki Adres (Tapu Mahalle, Ada, Parsel) sorgulamaları ve veri güncellemeleri yapılabiliyor.

FEN İŞLERİ: Projelerin (Yol yapım, bakım, onarım çalışmaları, su, doğalgaz, elektrik/aydınlatma...) harita üzerinden işaretlenip bilgilerin girilmesi, çalışma öncesi ve sonrası vatandaşa bilgilendirmelerin yapılabilmesi mümkün. Planlanan çalışma yerleri harita üzerinden belirlenip kent rehberi aracılığıyla sunulabiliyor.

PARK VE BAHÇELER: Park alanları imalat durumlarına göre; park ekipman ve zemin durumları bilgileri dahilinde oluşturulabiliyor.

GELİR ANALİZ: Vergi kalemleri dahilinde mükellefler parsel ve yapı bazlı borç durumlarını takip edebiliyor; bağımsız birim ve kişi bazlı borç durumlarını sorgulayabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

ÇEVRE VE TEMİZLİK: Harita üzerinde tüm temizlik ekipmanları (konteyner, atık kutuları, kumbaralar...) ve temizlik bölgeleri işaretlenerek bilgi girişleri yapılabiliyor. Bir yolun çöp toplama günleri vatandaşlara kent rehberinden sunulabiliyor.

ZABITA: Pazar bölgeleri, tezgahlar sisteme girilebiliyor. Mükellef ilişkisi kurulmuş olan tezgahlar için borç durumları takip edilebiliyor.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ: Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarının konumsal olarak su ve yiyecek yerlerinin belirlenmesi ve takibi, barınakların harita üzerinden işaretlenmesi ve bilgilerinin girilmesi, ilaçlama durumlarının tematik olarak görüntülenmesi çalışmaları yapılabiliyor.

BİR TIK UZAKLIKTA

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği günden bu yana dijital dönüşüme ağırlık verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çağın gereklerine göre hareket etmeye ve gelişen teknolojiden yararlanmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz, mümkün olan tüm hizmetleri mobil uygulamalarla vatandaşlarımızın bir tık uzağına taşımak. Devreye aldığımız ve Coğrafi Bilgi Sistemleri'yle uyumlu uygulamalar sayesinde birçok hizmete kolayca ulaşılabiliyor. Yakında çalışmalarını tamamlayacağımız Dijital Arşiv'i de sisteme entegre edeceğiz. Böylece kurumsal altyapımız olabildiğince güçlenmiş; sunduğumuz hizmetin kalitesi artmış olacak."

NASIL İNDİRİLECEK?

Karabağlar Belediyesi'nin CBS sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "https://kbs.karabaglar.bel.tr/GiSoftGis/#/cityguidepublic" linkini kullanabilecek. Ayrıca Google Play'de de arama kısmına "Karabağlar Belediyesi" yazılarak uygulama mobil cihaza indirilebilir.