Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen törenle kutlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tören düzenlendi. Programa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ile Kara Kuvvetleri Karargahı personeli ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dua edildi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kahraman ordumuzun gözbebeği, milletimizin güven ve iftihar kaynağı Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetlerinin asırlara yayılan köklü geçmişi, üstün disiplin anlayışı, yüksek vazife şuuru ve şanlı zaferlerle dolu tarihiyle devletin bekasının, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan günümüze kadar vatanımızın müdafaasında destanlar yazan kahraman Mehmetçiğimiz, bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla görevini ifa etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayisinin imkanlarıyla her geçen gün daha da güçlenen Kara Kuvvetlerinin ülkenin caydırıcılığına ve bölgesel barışa önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarını kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Görevleri başındaki tüm personelimize sağlık, başarı ve muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kutlama telgrafları katılımcılarla paylaşıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de program kapsamında bir konuşma yaptı.

Tokel, Kara Kuvvetlerinin 2235 yıl önce Mete Han tarafından temellerinin atıldığını belirterek, köklü geçmişi, güçlü gelenekleri ve sarsılmaz dayanışma ruhuyla büyük bir aile olduğunu söyledi.

Kara Kuvvetlerinin dünyanın en köklü askeri teşkilatlarından biri olduğuna dikkati çeken Tokel, "Tarih boyunca milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yapan Kara Kuvvetlerimiz, köklü geçmişinden aldığı güç ve yüksek vazife anlayışıyla daima milletimizin yanında ve emrinde olmuştur" dedi.

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün bugün de görev anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Tokel, bu doğrultuda personelin refahını, mesleki gelişimini ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin şehit ve gazilerin emaneti olduğunu dile getiren Tokel, Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan tarihi mirastan aldıkları ilhamla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kara Kuvvetlerini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hazırladıklarını belirtti.

Tokel, "Değişen güvenlik ortamının gerektirdiği kabiliyetlerle Kara Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi ve caydırıcılığımızı dünyada daha da artırma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda azim ve gayretle çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz" diye konuştu.

Günümüz güvenlik ortamının çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Tokel, kara, hava ve deniz harekat alanlarının yanı sıra uzay, siber alan ve elektromanyetik spektrumun da muharebe sahasının ayrılmaz unsurları haline geldiğini söyledi.

Tokel, bu kapsamda insansız sistemler, yapay zeka destekli teknolojiler, elektronik harp, siber güvenlik, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiklerini sözlerine ekledi.

Tören kapsamında Mehteran Birliği konser verdi. Konser sırasında Atlı Spor Eğitim Merkezi Birliği, ellerinde tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla geçiş gerçekleştirdi. Programın devamında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e günün anısına anı objesi takdim edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcılar, KİRPİ, Sikorsky, Mehteran Birliği ve komando kolu ile fotoğraflar çektirirken bomba arama ve arama kurtarma köpeklerinin gösterilerini izledi. ERAY mutfağı ile GÖKBERK sahra fırınında hazırlanan poğaça, ekmek ve çorba katılımcılara ikram edildi. Programın sonunda davetliler, milli savunma sanayii ürünlerinin yer aldığı stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı