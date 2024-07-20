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Görüntü denize girmenin yasak olduğu plajdan! Rip akıntısına bile aldırmadılar

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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı ancak kavurucu sıcaklar nedeniyle birçok kişi yasağı deldi. Plajdaki vatandaşlardan biri, "Yasaksa bizi buraya bırakmasaydılar. Sakarya'dan geldim. Ne yapayım? Mecburum" dedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kerpe ve Kovanağzı sahilleri hariç diğer sahiller ve plajlarda denize girmek yasaklanırken, bazı vatandaşlar tehlikeyi gözardı ederek serinlemek için kendini mavi sulara bıraktı.

Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe ve Kovanağzı sahilleri hariç denize girme yasağı 21 Temmuz Pazar günleri boyunca geçerli olacak. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde ve mantar dubalar içerisinde denize girmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ancak havanın çok sıcak olması sebebiyle vatandaşlar yasaklı olan sahillerde denize girmeyi sürdürdü. Uyarıları dikkate olmayan vatandaşlar yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar Dalgalara rağmen uyarı dubalarına kadar yüzerken bazı vatandaşlar ise sadece sahilde oturarak denize girenleri izledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde bulunan Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSGEM) ve Akut Arama Kurtarma Derneği cankurtaran ekipleri tüm gün boyunca denize giren vatandaşları uyardı. Yasağa aldırış etmeden denize giren tatilcileri megafon ve düdüklerle uyaran cankurtaran ekipleri boğulma vakalarına karşı önlemlerini sürdürdü.

Görüntü denize girmenin yasak olduğu plajdan! Rip akıntısına bile aldırmadılar

"YASAKSA BİZİ BURAYA BIRAKMASAYDILAR"

Denize geldiklerini ancak denize girmenin yasak olduğunu anlatan Nevzat Polat, "Fakir hırsızlığa çıkar, ay akşamdan doğar misali olur. Deniz hoş, yasaksa bizi buraya bırakmasaydılar. Sakarya'dan geldim. Ne yapayım? Mecburum, kollarım sıcaktan hep alerji olmuş. Evde yatamıyorum. Kırk senedir Adapazarı'ndayım. Ömrü hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Denize girmekten korkuyoruz. Ama ne yapalım? Mecburuz, giriyoruz" dedi.

Görüntü denize girmenin yasak olduğu plajdan! Rip akıntısına bile aldırmadılar

"RİP AKINTISI VAR"

Denize girmediklerini fakat çocuklarını kıyıda oynatacaklarını belirten Serhat Mertoğlu ise "Şu an çok aşırı bir dalga olmadığı gözüküyor ama rip akıntısı diye bir olay var. Direkt açığa sürüklüyor. Biraz önce bir vaka oldu yine aynı şekilde. İnsanların bunların bilinçlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cankurtaran görevlilerine teşekkür eden Adem İşçi ise "Malumunuz havalar sıcak. Kendimizi özellikle çocuğumuzu serinletmek maksadıyla geldik. Asıl niyetimiz burada kenarda çocukla birlikte çocuğu oynatmak. Sağolsun cankurtaran arkadaşlarımız çok ilgililer. Çok kibarlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların uyarılarını kesinlikle dinliyoruz. Onlar da burayı bir dakika bile boş bırakmıyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü denize girmenin yasak olduğu plajdan! Rip akıntısına bile aldırmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Mert D:

İyi boğulunca da aynı şekilde söylersin ellemeyin biz gayet güzel boğuluruz diye

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