Kalp Sağlığı Günü'nde Prof. Dr. Mustafa Çetin'den Uyarılar

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, kalp-damar hastalıklarının, dünyada yaşam kayıplarının en yaygın nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çetin, 29 Eylül Kalp Sağlığı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu durum, kalp hastalıklarının yalnızca bireysel değil, toplumsal düzeyde de ciddi bir sağlık sorunu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Kalp hastalıklarının başlıca nedenleri

Kalp-damar hastalıklarının gelişiminde birçok risk faktörünün rol oynadığını belirten Prof. Dr. Çetin," Yüksek tansiyon (Hipertansiyon), Yüksek kolesterol düzeyleri, Sigara ve tütün kullanımı, Diyabet (Şeker hastalığı), Hareketsiz yaşam tarzı, Sağlıksız ve dengesiz beslenme, Fazla kilo ve obezite, Aşırı stres ve kötü stres yönetimi, Ailede kalp hastalığı öyküsü" dedi.

Kalp sağlığını korumak için yapılacaklar

"Kalp hastalıkları büyük ölçüde önlenebilir. Bu nedenle yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler, kalp sağlığını önemli ölçüde koruyabilir" diyen Prof. Dr. Çetin, "Dengeli ve sağlıklı beslenin: Beslenme alışkanlıkları kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Kalbiniz için şu önerilere dikkat edin. Sebze ve meyveyi daha fazla tüketin. Günde en az 5 porsiyon sebze-meyve yemeye özen gösterin. Tam tahıllar tercihiniz olsun. Beyaz ekmek ve pirinç yerine tam buğday, esmer pirinç ve yulaf vb. lifli tahılları seçin. Sağlıklı yağları kullanın. Tereyağı ve margarin yerine zeytinyağı, avokado yağı veya fındık yağı vb. doymamış yağları tercih edin. Trans yağlardan ve doymuş yağlardan kaçının. Hazır paketli gıdalar, kızartmalar ve işlenmiş et ürünleri (Sucuk, salam, sosis) bu yağları içerebilir. Tuzu azaltın. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona yol açabilir. Günlük tuz tüketimini 5 gramın (1 silme çay kaşığı) altında tutmaya çalışın. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Şekerli içecekler, hazır tatlılar ve paketli ürünler kalp hastalığı riskini artırabilir. Omega-3 yönünden zengin besinler tüketin. Haftada 2 kez balık yemek (Özellikle somon, sardalya gibi yağlı balıklar) kalp damar sağlığını destekler. Porsiyon kontrolü yapın. Aşırı kalori alımı obeziteye neden olabilir. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun: Sigara kullanımı, kalp hastalıkları için en güçlü risk faktörlerinden biridir. Sigara içmek damarları daraltır, kan basıncını yükseltir ve kalp krizi riskini artırır. Bırakmak için şu adımlar etkili olabilir. Sigarayı bırakmak için bir tarih belirleyin ve bu tarihi paylaşarak destek alın. Tetikleyicileri tanıyın: Sigara içme isteğini artıran durumları (Kahve içmek, stres, arkadaş ortamı vb.) belirleyin ve bunlara karşı önlem alın. Nikotin bağımlılığıyla mücadele için profesyonel destek alın. Doktorunuzla görüşerek nikotin bantları, sakızlar ya da ilaç tedavisi gibi yöntemleri değerlendirebilirsiniz. Aile hekiminize veya bir sigara bırakma merkezine başvurun. Türkiye'de birçok hastanede ve sağlık merkezinde ücretsiz sigara bırakma desteği verilmektedir. Sigarayı bıraktığınızda kalbiniz hemen olumlu etkilenmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atış hızı düşer. 24 saat içinde kalp krizi riski azalmaya başlar. 1 yıl sonra kalp hastalığı riski sigara içenlere göre yarı yarıya azalır. Düzenli fiziksel aktivite yapın: Haftada en az 150 dakika yürüyüş, koşu, bisiklet vb. egzersizler yapın. Alkol tüketimini sınırlandırın. Kilonuzu kontrol altında tutun. Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerlerinizi düzenli olarak ölçtürün. Stresi yönetmeyi öğrenin.

Yeterli ve kaliteli uyuyun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin, "Her yıl 29 Eylül Dünya Kalp Günü, kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak ve toplumları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır. Alacağınız basit ama etkili önlemlerle kalbinizi koruyabilir, sevdiklerinizle sağlıklı ve uzun bir hayat sürdürebilirsiniz. Sizde de bugün kalp sağlığınızı korumak için bir adım atın" diye konuştu. - GAZİANTEP