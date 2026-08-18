İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Mourinho'nun Real Madrid'inde...

İspanya LaLiga'da yeni sezon geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla başladı. Dünya Kupası'na gönderdikleri oyuncuların önemli bölümünün turnuvada ilerleyen turlara kalması nedeniyle Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ilk maçları ertelendi.

Hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, yeni sezondaki ilk lig maçına bu hafta sonu çıkacak. İspanyol devi, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak ve sezona galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

ARDA GÜLER KAMPIN EN İSTİKRARLI İSİMLERİNDEN

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Real Madrid'in önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında da önemli bir yere sahip. İspanyol basınından MARCA'nın haberine göre milli futbolcu, Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla takımın en iyi ve en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıktı.

İLK 11'İ HAK ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde takım stratejisinin bir bölümünü Arda Güler üzerinden şekillendirdiği belirtildi.

21 yaşındaki milli futbolcunun kampa oldukça iyi hazırlandığı ve performansıyla yeni sezonun ilk lig karşılaşmasında ilk 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdiği kaydedildi.

"GERÇEK BİR 10 NUMARA PERFORMANSI"

Haberde Arda Güler'in Jose Mourinho öncesinde Real Madrid'de 10 numara pozisyonunda görev yapmadığına dikkat çekildi. Portekizli teknik adamın Arda'ya verdiği yeni görevin karşılığını aldığı belirtilirken milli yıldız için, "Mourinho'nun ona emanet ettiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Real Madrid'de hiç 10 numara pozisyonunda oynamamış biri için gerçek bir 10 numara performansı sergiledi." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in hazırlık dönemindeki performansının ardından Espanyol karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu.