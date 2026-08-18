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Süper Lig devinden Christopher Nkunku bombası

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Süper Lig devinden Christopher Nkunku bombası
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Christopher Nkunku'nun transferi için Milan ile görüşmelere başladı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Christopher Nkunku oldu. 

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Fransız yıldızın transferi konusunda Milan ile görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temasların nasıl sonuçlanacağı ve transferin şartları konusunda şu aşamada başka bir detay paylaşılmadı.

HÜCUM BÖLGESİNDE ÇOK ETKİLİ

Santrfor, ikinci forvet ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen Christopher Nkunku, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Kariyerinde Paris Saint-Germain, Leipzig, Chelsea ve Milan formaları giyen Fransız futbolcu, özellikle Leipzig döneminde sergilediği performansla Avrupa'nın öne çıkan hücum oyuncuları arasına girdi.

Galatasaray'ın Nkunku transferi için Milan ile başlattığı görüşmelerde atacağı adımlar ve İtalyan ekibinin talep edeceği bonservis bedeli, sürecin seyrini belirleyecek.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
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Yorumlar (1)

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