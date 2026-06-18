Kahramanmaraş'ta üreticiye can suyu: 47 ton soya tohumu dağıtıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta üreticilere yönelik soya tohumu dağıtım programı gerçekleştirildi. Tarımsal üretimin artırılması, çiftçilerin desteklenmesi ve atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 120 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu teslim edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile çok sayıda üretici katıldı. Dağıtılan tohumlarla Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 4 bin 700 dekarlık alanda soya üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

120 ÜRETİCİYE YÜZDE 50 HİBE DESTEKLİ TOHUM TESLİM EDİLDİ

Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen programda üreticilere önemli bir destek sağlandı. Yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan yerli ve milli soya tohumları, kentte tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve stratejik öneme sahip ürünlerin üretiminin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Program kapsamında 120 üreticiye toplam 47 ton soya tohumu teslim edildi. Dağıtılan tohumlarla Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde 4 bin 700 dekarlık alanda üretim yapılması planlanıyor. Projeyle birlikte hem üretim alanlarının genişletilmesi hem de çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Soya üretiminin yaygınlaştırılmasıyla bölge ekonomisine de katkı sağlanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje, üreticilerin daha güçlü şekilde desteklenmesini, tarımsal verimliliğin artırılmasını ve atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Kahramanmaraş'ın tarımsal potansiyeline katkı sunması beklenen desteklerin, özellikle üretici maliyetlerinin arttığı dönemlerde çiftçilere can suyu olması hedefleniyor.

GÖRGEL: TARIMSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK PROJELERE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarımın Kahramanmaraş'ın en önemli üretim alanlarından biri olduğunu belirterek, üreticinin güçlenmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yapılan her çalışmayı kıymetli bulduklarını söyledi. Başkan Görgel, atıl durumdaki arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması adına gerçekleştirilen projelerin şehir için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Görgel, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 120 üreticimize yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu dağıtılması, şehrimizin tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşıyacak. Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde 4 bin 700 dekarlık alanda gerçekleştirilecek üretimin hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Bu desteklerin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Görgel, "Bu önemli desteklerin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Vahit Kirişci'ye ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Abdulkadir Polat'a şehrimiz ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çiftçimizin yanında olan, üretimi destekleyen her yatırım ve projeyi son derece değerli buluyor, Kahramanmaraş'ın tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü