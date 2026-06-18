Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 26 vilayette turuncu alarm verildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulması beklenirken, bazı bölgelerde orman yangını riski bulunuyor.
FRANSA'da aşırı sıcaklar nedeniyle 26 vilayette turuncu alarm verildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamada, ülkede bazı bölgelerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği belirtildi. Açıklamada, yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunularak 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği aktarıldı. Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise orman yangını riski olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı