Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Survivor 2026’da büyük finale artık sadece sayılı günler kala, Dominik’te tansiyon ve heyecan doruğa ulaştı. Mert Nobre, Ramazan Sarı, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım’ın çeyrek finale kalmayı başardığı yarışmada, final üçlüsünü belirleyecek nefes kesen bir düello heyecanı yaşandı. Geceye hem dramatik bir veda hem de "torpil ve gizli takviye" iddiası damga vurdu.

SERCAN YILDIRIM ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Kıran kırana geçen çeyrek final düellosunda eski futbolcu Sercan Yıldırım, parkurların güçlü ismi Nagihan Karadere ile karşı karşıya geldi. Atışlarda ve hızda Nagihan’a mağlup olan Sercan Yıldırım, büyük finale günler kala Survivor hayallerine veda etti. Elenmenin verdiği büyük üzüntüyle adeta yıkılan Sercan, hüngür hüngür ağlayarak ekran başındakileri duygulandırdı.

NAGİHAN’A DIŞARIDAN TAKVİYE İDDİASI

Dün gece yaşanan elenme acısının önüne geçen ve sosyal medyada infial yaratan olay ise Nagihan Karadere ile ilgili ortaya atılan şok bir iddia oldu. Yarışma esnasında gizlice kaydedildiği öne sürülen bir görüntü, "Nagihan'a enerji takviyesi yapılıyor" tartışmasını başlattı. Görüntülerde, Pınar isimli bir kadının Nagihan’a yaklaşarak "Al bakalım şunu" dediği net bir şekilde duyuluyor. Bu teklif üzerine Nagihan’ın ise "Bu değil, sade istiyorum" diyerek karşılık vermesi dikkat çekiyor.

"BANA GELMESİ LAZIM!"

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan ve izleyicileri ayağa kaldıran videonun devamında ise Nagihan Karadere’nin, "Ama bana gelmesi lazım" diyerek ısrarcı olduğu anlar kameraya yansıyor.

Kaynak: Haberler.com