CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

"Mutlak butlan" kararının ardından idari yapısı sil baştan değişen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla göreve gelen yeni yönetimin, partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk ettiği 9 milletvekilinden biri olan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Günaydın’ın yaptığı itiraz haklı bulunarak hakkındaki "tedbir" kararı kaldırıldı.

GÜNAYDIN GÖREVİNE GERİ DÖNÜYOR

Yüksek Disiplin Kurulu’nun aldığı son karar doğrultusunda, Gökhan Günaydın’ın TBMM’deki "grup başkan vekili" görevine devam etmesinin önü açıldı. Ancak partideki tasfiye dalgası diğer isimler için henüz hız kesmiş değil. İhraç istemiyle sevk edilen 9 milletvekilinden sadece Gökhan Günaydın'ın itirazı kabul görürken; geriye kalan 8 milletvekili hakkındaki ihtiyati tedbir kararının aynen devam etmesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası iş başına geçen yönetim; aralarında partinin grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcılarının da bulunduğu 9 ağır topu, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK'ye sevk etmişti.

Disipline sevk edilen o milletvekillerinin tam listesi şu şekildeydi:

Gökhan Günaydın (İstanbul Milletvekili)

Ali Mahir Başarır (Mersin Milletvekili)

Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili)

Özgür Karabat (İstanbul Milletvekili)

Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili)

Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili)

Turan Taşkın Özer (İstanbul Milletvekili)

Burhanettin Bulut (Adana Milletvekili)

TBMM SİTESİNDEN UNVANLARI SİLİNMİŞTİ

Genel Merkez tarafından alınan bu radikal kararın resmi yazısı TBMM Başkanlığı’na ulaşır ulaşmaz Meclis bürokrasisinde de hareketlilik yaşanmıştı. Tedbir kararının tebliğ edilmesiyle birlikte, partinin Meclis'teki sesleri olan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "grup başkan vekili" unvanları TBMM'nin resmi internet sitesinden hızlıca kaldırılmıştı. Gökhan Günaydın için alınan bu son iade-i itibar kararının ardından, gözler listedeki diğer 8 vekilin disiplin sürecine çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı