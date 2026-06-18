Haberler

Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Yeni Cuma Camisi'nde uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş.Ü. tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce T.Y. de tutuklanmıştı.

Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 zanlı daha tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Haziran'da sabaha karşı Yeni Cuma Camisi'nin kadınlar bölümü girişinde "hayasızca hareketlerde bulunulduğunun" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" ve "ibadethanelere zarar verme" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen Z.Ş.Ü, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Y. de dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB'nin kritik ismi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Düğün sonrası kuyumcuya giden vatandaş şaşkına döndü! Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi