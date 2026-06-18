Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. Kartal, sarı lacivertlilerde 4. dönemini yaşayacak.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

BÜYÜK TERS KÖŞE

Sarı-lacivertli kulüpte son günlerde teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Ancak Fenerbahçe yönetimi tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı ve deneyimli teknik adamı yeniden takımın başına getirdi.

DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ

Daha önce de Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal, bu anlaşmayla birlikte sarı-lacivertli kulüpte dördüncü teknik direktörlük dönemine başladı. Kartal'ın kısa süre içerisinde yeni sezon planlaması ve transfer çalışmalarıyla ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor.