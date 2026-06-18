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Araç içerisinde mahsur kalıp, baygın bulunan çocuk yoğun bakıma alındı

Araç içerisinde mahsur kalıp, baygın bulunan çocuk yoğun bakıma alındı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evlerinin önünde park halindeki araca giren 15 yaşındaki E.Y., aşırı sıcak nedeniyle güneş çarpması geçirerek baygın halde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, hastanede yoğun bakıma alındı.

Antalya'da araç içerisinde mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk, baygın halde bulundu. Aşırı sıcak ve güneş çarpması yaşadığı değerlendirilen çocuk, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu kenarında Demirciler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki E.Y., annesi ve babası evde bulunmadığı sırada evlerinin önünde park halindeki aracın içerisine girdi. Bilinmeyen bir nedenle araç içerisinde kilitli ve havasız kalan E.Y., yüksek sıcaktan kaynaklı olarak güneş çarpması yaşadı. Üzerindeki kıyafetleri çıkararak arka koltuğa yatan çocuk, tarladan eve gelen babası tarafından araç içerisinde baygın vaziyette bulundu. Babanın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y.'nin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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