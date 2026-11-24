Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın kızı Dilara Kıyak, "Annem o gün tüm Türkiye'ye bir ders vermiş oldu. Sadece bir sınıfa değil, tüm Türkiye'ye öğretmenliğin ne demek olduğunu, çocuklara nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi. Annem, sadece 5-E sınıfına değil, tüm Türkiye'ye son dersini vermiş oldu" dedi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen matematik öğretmeni Ayla Kara için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Tekir Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen programa öğrenciler, yakınları ve sevenleri katıldı. Programda öğrenciler Ayla Kara'nın mezarına çiçek bırakırken, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Dilara Kıyak, annesinin vefatından önceki son diyaloğlarını anlatarak, "Benim annem o gün görevli olmasına rağmen, okulda nöbetçi olduğu için çocuklara bir şey olur mu diye düşünerek okula gitmek istemişti. O gün annemle görüşmüştük. Tek kızı olduğum için her gün iki üç kez konuşurduk. Okula gideceğini söylemişti. Hatta olaydan yaklaşık bir saat önce de başka bir konu hakkında görüşmüştük. Sonrasında kendisine ulaşamadık. O an çok kötü şeyler yaşadık. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bizim için hem buruk hem de anlamlı bir gün. Bugünkü program da bizim için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Annemin bu kadar çok kişi tarafından anılması, dualar edilmesi ve hatırlanması bizim için çok kıymetli. Annem o gün tüm Türkiye'ye bir ders vermiş oldu. Sadece bir sınıfa değil, tüm Türkiye'ye öğretmenliğin ne demek olduğunu, çocuklara nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi. Annem, sadece 5-E sınıfına değil, tüm Türkiye'ye son dersini vermiş oldu" dedi.

Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ise, "Eşim için bugün sadaka verip oruç tutup bugün de mezarını ziyarete geldik. Ayla hocayı öğretmenler çok severdi ve okula çok mutlu gider ve en son Öğretmenler Günü nedeniyle kendisine çiçek alıp yanına gitmiş, öğretmenler odasında karşılaşmıştık. Çok mutlu oldu mesut oldu. Ayla hocaya öğrencileri hediye getirir, resim yaparlar, hafta sonuna denk gelirse Öğretmenler Günü pazartesi günü kutlamak için gelirlerdi öğrencileri. Onları çok severdi, en sonunda zaten, 'öğrencilerin başına bir şey gelir ben nöbetçiyim' deyip gitmişti. En son Öğretmenler Günü'nü burada kutlamış olduk. Öğrencilerimiz bugün çiçeklerle geldiler öğrencilerimize çok teşekkürler" diye konuştu.

Ayla Kara'nın öğrencilerinden ve saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Şişik ise, "Öğretmenimizin fedakarlığı ve kahramanlığı ile ona bir minnet borçluyuz. Ayla öğretmenimiz sadece ilim öğretmek ile kalmadı onlara kol kanat gerdi. 9 evladımız ile beraber şehadet mertebesine ulaştı ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Oğlum o gün okula matematiği çok sevdiği için gitmişti ve Ayla öğretmenimizin dersi olduğu için gitmişti. Hep beraber şehadet mertebesine ulaştılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı