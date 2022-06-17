Kahramanmaraş'ta Kore Haftası düzenlenecek

EXPO 2023 Onikişubat- Kahramanmaraş'ı yakından görmek üzere Kahramanmaraş'a gelen Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng Park ve Geleneksel Etkinlik Koordinatörü Jung Leon Yee, EXPO 2023 Alanı'nı gezerek bilgi aldı.

Onikişubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde en az 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan EXPO 2023 Onikişubat- Kahramanmaraş'ı yakından görmek ve katılım için istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng Park ve Geleneksel Etkinlik Koordinatörü Jung Leon Yee, kent kültürüne hayran kaldı.

EXPO 2023 çalışmalarında gelinen aşama ve hedeflere dair bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, EXPO 2023'de Kore Haftası düzenlemekten mutluluk duyacaklarını belirterek, "Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng Park ve Geleneksel Etkinlik Koordinatörü Jung Leon Yee'yi EXPO 2023 alanımızda misafir ettik. Kendileri bu haftayı Hatay'da geçirdiler, Kore Haftası sebebiyle milli günlerini kutluyorlar, kültürlerini tanıtıyorlar. Kendi yörelerine ait değerleriyle ve iki müzik gruplarıyla konserler verecekler. EXPO 2023'e bizim ev sahipliği yapacağımızı duyunca, Büyükelçiliğimiz aracılığıyla bizi de ziyaret etmek istediler. Önce Kahramanmaraş'ımızı gezdirdik, yöresel lezzetlerimizi tattırdık, çok beğendiler. Sonrasında EXPO 2023 alanımızı ziyaret ettiler, projemizi anlattık. Kendileri de burada inşallah önümüzdeki yıl Kore Haftası düzenlemek istediklerini söylediler. Biz de sözünü aldık ve güzel bir şekilde uğurluyoruz" dedi.

Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng Park ise Kahramanmaraş'ı çok beğendiğini, özellikle yemeklerine hayran kaldığını söyledi. EXPO 2023 alanından etkilendiğini de belirten Kee-Houng Park, Kore Haftası'nın büyük bir zenginlik katacağını ifade ederek, "EXPO 2023 Onikişubat- Kahramanmaraş'ta Kore Günü etkinliği düzenlemenin büyük bir zenginlik katacağını düşünüyorum. Bu anlamda hem burayı yakından görmek hem de istişarelerde bulunmak amacıyla geldik. Projenin tanıtım filmini izledim, çok güzel görünüyor ve etkilendiğimi belirtmek isterim. Burası diğer EXPO'lardan farklı olarak içerisinde önemli projeler var ve şehir merkezine çok yakın olduğundan kolaylıkla ziyaret edilebilir. Kahramanmaraş yemeklerini ve dondurmasını tatma imkanı bulduk. Bizim damak tadımıza çok uygun geldi, yemeklerinizi beğendik. Yabancı ülkelerden de misafirler buraya geldiğinde eminim ki çok beğenecek. Özellikle şehir ve EXPO 2023 alanının yakın olması misafirler için çok önemli bir avantaj" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel