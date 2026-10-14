Haberler

Kahramanmaraş’ta inşaat çalışmasında ortaya çıkan gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş’ta inşaat çalışmasında ortaya çıkan gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yakınında devam eden inşaat çalışması sırasında doğal gaz sızıntısı ortaya çıktı. Sızıntıdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yakınında devam eden inşaat çalışması sırasında doğal gaz sızıntısı ortaya çıktı. Sızıntıdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu yakınlarında bulunan inşaat alanında çevreye doğal gaz yayıldı. Yoğun gaz kokusu, yakın çevredeki iki okulda paniğe yol açtı.

Gazdan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve okul görevlileri tarafından tedbir amacıyla okul bahçesine çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gazdan etkilenen öğrenciler, kontrol ve tedavi amacıyla ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE

Olay üzerine iki okuldaki öğrenciler de güvenli alanlara tahliye edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler gaz sızıntısına ilişkin çalışma başlatırken, veliler de çocuklarının durumunu öğrenmek için okullara geldi. Bazı aileler çocuklarını teslim alarak bölgeden ayrıldı.

Gaz sızıntısının kesin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Tümer Metin'den olay sözler! 'Gırtlağına yapışırım' deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı

"Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var