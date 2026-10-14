Haberler

Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçta Leroy Sane'nin performansı büyük tepki çekti. Taraftarların zaman zaman yuhaladığı Alman yıldız için Tümer Metin ve Sinan Engin'den çok sert sözler geldi. Okan Buruk ise oyuncusuna sahip çıktı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Leroy Sane, Barcelona maçına yedek başladı ve 3-1'lik skorun ardından oyuna girdi.
  • Leroy Sane bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından eleştiri oklarının hedefinde Leroy Sane vardı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Alman yıldızın performansı sarı-kırmızılı taraftarları memnun etmedi. Sane'ye yönelik tepkilere ünlü futbol yorumcuları da katıldı.

TARAFTARLAR SANE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Barcelona karşılaşmasına yedek başlayan Leroy Sane, oyuna girdikten sonra da beklenen etkiyi yaratamadı. Alman futbolcunun özellikle pas tercihleri ve hücumdaki etkisiz görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşma sırasında zaman zaman yuhalanan Sane, maçın ardından da eleştirilerin hedefi oldu. Büyük beklentilerle kadroya katılan yıldız futbolcunun performansından memnun kalmayan taraftarların tepkileri giderek arttı.

TÜMER METİN ATEŞ PÜSKÜRDÜ: GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki performansını değerlendiren eski milli futbolcu Tümer Metin, Leroy Sane'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

Metin, "Leroy Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur. Ben Sane'nin takım arkadaşı olsam, vallahi soyunma odasında gırtlağına falan yapışırım. 'Bize yardımcı olacak mısın?' diye sorarım. Koşmaktan öldüm artık ya!" ifadelerini kullandı.

SİNAN ENGİN: UTANMASI LAZIM

Sane'ye tepki gösteren bir diğer isim ise Sinan Engin oldu. Alman futbolcunun beklentilerin altında kalmasını eleştiren Engin, şu sözleri söyledi:

"Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek... Almanya'nın dünya çapında futbolcusu kulübede. Böyle bir şey olabilir mi ya? İçerde başka bir takıma kaybederseniz taraftar fena yapar. Sane ıslıklanmaya başlar!"

"SANE VE LEAO'YA KULÜP BUL DİYECEKLER"

Sinan Engin, eleştirilerini bir adım daha ileri taşıyarak Galatasaray'ın gelecek sezonki kadro planlamasına ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Engin, "Sane ve Leao, Galatasaray'a büyük problem olacaklar. Önümüzdeki sezon için onlara, 'Kulüp bul' diyecekler. Gönderme planları yapacaklar." dedi.

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERE RAĞMEN SAHİP ÇIKTI

Taraftarların ve yorumcuların eleştirilerinin hedefindeki Leroy Sane'ye teknik direktör Okan Buruk'tan ise destek geldi. Barcelona karşılaşmasının ardından Sane ve Leao'nun performanslarını değerlendiren Buruk, Alman futbolcunun maçın zor bir bölümünde oyuna girdiğini hatırlattı.

Buruk, "Sane de 3-1 sonrasında oyuna girdi. Takımın düştüğü bölümdü. Onun performansını değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım. Onlara çok güveniyoruz. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini yapacaklardır. Takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

9 MAÇTA GOLÜ VE ASİSTİ YOK

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Leroy Sane, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon dalgalı bir performans sergiledikten sonra yükselişe geçen Alman yıldızın bu sezon da benzer bir çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Barcelona karşılaşmasının ardından artan eleştiriler, Sane'nin performansını yeniden tartışmaya açtı.

İlgili Haberler
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bombaOsimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacakYamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktıLemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itirafBarcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarınazim hikmet:

Arkadaş kzm barış a bişey demiyorlar gelip seneye çatıyorlar aklınıza hevala

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGalatasaray 1905:

sana değil okan gitmeli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Kadro seçimi baştan aşağı yanlış. İlkay neden oynamıyor? Oynamayacaksa stın bu adamı. Milli Takımın stoperi Abdülkerim neden yok? Leroy Sane topu sahadan başka her yere atıyor. Nerdeyse sahada yürüyor adam. Bu seviyede bir maçta, bu seviye takıma karşı bu sonuç yine iyi. İyi ki 8-10 atmadılar. En iyi oyuncumuz Uğurcan'dı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Oynadığı camia utanmaz bir yer

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

fitne holding iş başında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona

Fenerbahçe'nin efsanesinden flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu

Michael Douglas çocukluk kâbusunu anlattı! Son anda asansöre sığındı
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

Görüntüler Avrupa'nın dev ülkesinden! Protestolar bitmek bilmiyor
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...