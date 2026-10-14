Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Sane'ye tepki gösteren bir diğer isim ise Sinan Engin oldu. Alman futbolcunun beklentilerin altında kalmasını eleştiren Engin, şu sözleri söyledi:

"Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek... Almanya'nın dünya çapında futbolcusu kulübede. Böyle bir şey olabilir mi ya? İçerde başka bir takıma kaybederseniz taraftar fena yapar. Sane ıslıklanmaya başlar!"

"SANE VE LEAO'YA KULÜP BUL DİYECEKLER"

Sinan Engin, eleştirilerini bir adım daha ileri taşıyarak Galatasaray'ın gelecek sezonki kadro planlamasına ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Engin, "Sane ve Leao, Galatasaray'a büyük problem olacaklar. Önümüzdeki sezon için onlara, 'Kulüp bul' diyecekler. Gönderme planları yapacaklar." dedi.

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERE RAĞMEN SAHİP ÇIKTI

Taraftarların ve yorumcuların eleştirilerinin hedefindeki Leroy Sane'ye teknik direktör Okan Buruk'tan ise destek geldi. Barcelona karşılaşmasının ardından Sane ve Leao'nun performanslarını değerlendiren Buruk, Alman futbolcunun maçın zor bir bölümünde oyuna girdiğini hatırlattı.

Buruk, "Sane de 3-1 sonrasında oyuna girdi. Takımın düştüğü bölümdü. Onun performansını değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım. Onlara çok güveniyoruz. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini yapacaklardır. Takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

9 MAÇTA GOLÜ VE ASİSTİ YOK

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Leroy Sane, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon dalgalı bir performans sergiledikten sonra yükselişe geçen Alman yıldızın bu sezon da benzer bir çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Barcelona karşılaşmasının ardından artan eleştiriler, Sane'nin performansını yeniden tartışmaya açtı.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com