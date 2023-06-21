- Kahramankazan'ın 35 köyünü Ankara'ya bağlayan Kaplu Deresi Yolu'na sıcak asfalt yıllardır dökülmüyor

63 kilometrelik yolu 15 kilometreye düşüren Kaplu Deresi Yolu'nu kullanan köylüler ve şoförler yetkililere isyan etti

Peçenek Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabacak:

"Ben 60 yaşındayım, bu yol 25 senedir soğuk asfaltla geçiştiriliyor"

"Karşıdan karşıya yılan geçemiyor, hayvan yola yapışıyor"

Yakuphasan Muhtarı Hasan Hüseyin Şimşek:

"Burayı kullanan araçlar sanayiden çıkamıyor"

"Bu yola serçe konsa yere yapışır, bu yol öyle bir duruma geldi.

ANKARA - Kahramankazan ilçesine bağlı olan 35 köyü temsilen muhtarlar yol üzerinde oluşan çukurlara isyan ederek yetkilerden yardım isteyerek, "Burası soğuk asfalt ve 6 ay dayanıyor. Güneş görünce eriyor. Öyle bir hale geliyor ki karşıdan karşıya yılan geçemiyor yola yapışıyor hayvan. Devletimize de yazık bize de yazık araç sahiplerine de yazık" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan İlçesine bağlı 35 köyün yanı sıra bölgede bulunan 3 taş ocağına taş taşıyan hafriyat kamyonu şoförlerinin kullandığı Kaplu Deresi Yolu'na yıllardır sıcak asfalt dökülmüyor. Her sene soğuk asfalt dökülen ve güneş görünce erimeye başlayan Kaplu Deresi Yolu'nu günde binlerce aracın kullanmasının sebebi ise yolun neredeyse 50 kilometre tasarruf sağlıyor olması. Kahramankazan'ın Peçenek Mahallesi'nden Ankara merkeze inmek isteyen sürücüler bu yol sayesinde 63 kilometre olan mesafeyi 15 kilometrelere kadar indirebiliyor. Tasarruflu olduğu için doğal olarak çok sık kullanılan bu yol ise çukurlarla dolu çünkü soğuk asfalt ile bir türlü buluşamadığını iddia eden Kaplu Deresi Yolu'nu kullanan köylüler ve şoförler isyan ederek yetkililerden yardım istedi.

"Belediye başkanı değişince o yol da kaldı; üzerinden de 5 sene geçti, hem yeni yol yapılmadı hem olan düzeltilmedi"

Kahramankazan ilçesi Peçenek Mahallesi Muhtarı 60 yaşındaki İbrahim Karabacak, yolun 25 yıldır soğuk asfaltla geçiştirildiğini iddia ederek yetkililere seslendi. Bu yolda sürekli olarak ölümlü veya maddi hasarlı kazalar oluştuğunu ifade eden Karabacak, şu sözleri kaydetti:

"Sıcak asfalta bir türlü geçemedik. Burada 35 köy bu yolu kullanıyor. Bu yol Esenboğa Havalimanı'na ve Ankara merkeze bağlanan 35 köyün kullandığı bir yoldur. Bu yol soğuk asfaltla kötü bir şekilde yapıldığı için çok çabuk bozuluyor. Biz köylüler olarak çok mustaribiz. Burada çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı kazalar oluyor. bu yılın ilk 6 ayı içerisinde 3 kere kaza oldu. Bu yol 2022'de yapıldı 6 ay olmadı bozuldu. Devletimize de yazık bize de yazık araç sahiplerine de yazık. Araç sahiplerinin Ankara'ya gidince ilk işi 5 litre benzin alıp arabalarını silmek oluyor. Aracın her tarafı asfalt boyası oluyor. Bu yolu devamlı olarak kullanan arkadaşlarımız var. Bir kamyon buradan 4 sefer geçiyor ve en az 50 kamyon var burada. Bu yol, kavşak birleşiminden itibaren Sirkeli Kavşağı'na veya Esenboğa Havalimanı'na toplamda 15 kilometre. Ama 9 kilometrelik kısmı çok bozuk. Bu 15 kilometrelik yol içinde iki köyümüz var. Yolun iyi olan 6 kilometrelik kısmını Güzelyurt ve Yuva Köyü sakinleri kendi köylerini ilgilendirdiği için dilekçe vererek yaptırıyorlar. Ama kalan 9 kilometrelik yol grup yolu olduğu için Kahramankazan Belediyesi, o yol için 'Ankara Büyükşehir Belediyesine ait. İhaleye açılan bir yol ve onların düzeltmesi gerekiyor' diyorlar. Bu yüzden Kahramankazan Belediyesi bize yardımcı olamıyor. Büyükşehir Belediyesi ile 1 ay aralıklarla 2 kere iletişime geçtik. İki görüşmemizde de söz aldık. Büyükşehir çalışanları bize, 'O yolu büyükşehir namına yakışır bir şekilde yapacağız' dediler, ama yapmadılar. Burası soğuk asfalt ve 6 ay dayanıyor. Güneş görünce eriyor. Öyle bir hale geliyor ki karşıdan karşıya yılan geçemiyor yola yapışıyor hayvan. Ben kendi köyüm olan Peçenek'ten kalkıp Kahramankazan'a gitmek istersem 13 kilometre. Kahramankazan'dan Ankara ise kilometre. Benim evimin önünden Ankara toplamda 63 kilometre. Ama bu yolu kullanırsam 15 kilometre sonra Pursaklar'a varabiliyorum. 63 kilometre nerede 15 kilometre nerede. Burayı kullanan şoförler yakıtlarını hesaplasınlar, hesap çok açık hem bize hem devletimize zarar. Ben muhtar olarak 2 kere müracaat ettiğimde de bana 'Karşıdan başka bir grup yolu geçecek o yüzden idareten soğuk asfalt atıyoruz' dediler. Belediye başkanı değişince o yolda kaldı üzerinden de 5 sene geçti hem yeni yol

yapılmadı hem olan düzeltilmedi. En azından bir kere sıcak asfalt yapsalar bu yol ömürlük olur"

20 yıldan fazladır kamyon şoförlüğü yapan ve bu yolu kullanmak zorunda olduğunu, burada bulunan taş ocakları olduğu müddetçe bu sorunun devam edeceğini ifade eden Adnan Kocabaş, "Yol kusma yapıyor. Bu yolun sıcak asfalta ihtiyacı var. Yetkililere sesleniyorum buraya bir an önce sıcak asfalt yapılsın. Ben buradan günde 4-5 sefer geçiyorum. Çünkü burada başka bir yol yok. Burada 3 tane taş ocağı var. Kahramankazan'ın başka bir yolu yok. Burayı kullanmaya mecburuz. Ankara'nın içinden dolaşıp Kahramankazan'a gelme imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

"Bu yola serçe konsa yere yapışır, bu yol öyle bir duruma geldi"

Kahramankazan ile Çubuk ilçesinin sınır mahallelerinden biri olan Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Şimşek, "Bzim bu Kaplu Deresi dediğimiz yol 2022'nin Kasım ayında yapıldı ama Nisan ayına kalmadan bu yol çok bozuldu. Bu yoldan biz çok şikayetçiyiz. Bu yol çok işlek bir yol. Esenboğa Havalimanı'na kadar çıkan bir yol. Burayı kullanan tüm araç şoförlerinin tamamı şikayetçi. Burayı kullanan araç şoförlerinin tamamı sanayiden çıkamıyor. Bu yola serçe konsa yere yapışır. Bu yol öyle bir duruma geldi" açıklamalarında bulundu.

Binlerce insanı ilgilendiren Kahramankazan'ın en işlek grup yollarından biri olan ve parça parça dökülüp çukurlarla dolan Kaplu Deresi Yolu için yetkililerden yardım bekleyen köylüler taleplerinin yerine gelmemesi durumunda sürekli olarak araçlarının bozulacağını ve tamir için sürekli ceplerinden masraf yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.