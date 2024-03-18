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Kahraman gaziler öğrencilere hatıralarını anlattı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek, askerlik hatıralarını paylaştı. Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda düzenlenen programda gaziler, öğrencilerle buluştu. Programda gazilerin ilginç hatıraları da paylaşıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek, askerlik hatıralarını paylaştı.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Alaşehir ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" adı altında düzenlenen programda gaziler, öğrencilerle buluştu. Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selin Pekçolak, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Okul Müdürü Mehmet Aycan, Sosyal Hizmetler Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu Sosyolog Gamze Yılmaz, dernek üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Tarih Öğretmeni Himmet Uslu yaparken, öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ve gaziler unutamadıkları ilginç hatıralarını öğrencilerle paylaştı.

Kıbrıs çıkarmasıyla ilgili hatırasını anlatan Dernek Başkanı Osman Saraç, "1974'ün 15 Temmuz'unda Bolu'ya geldik. Daha sonra Bolu Komando Tugay Komutanlığı'ndan çıkarak, Mersin Ovacık'a geldik. Burada kalırken komutanımız 'Yarın Kıbrıs'a savaşa gireceğiz' dedi. Biz askerler de sevinçten oynadık, zıpladık. Aramızda sevinçten güreş tutanlar vardı. Bazı arkadaşlarımız denize girerek sevinçlerini paylaştılar. Ertesi gün Kıbrıs'a gittik ve Kıbrıs'ta başarılı bir şekilde savaştık. Türk askeri daima cesaretlidir, başarılıdır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Savaş her millet için kötüdür. Türk askeri mağlup olmaz, mağlup olmayı sevmez" dedi.

Gazi Mümin Dönmez ise komutanını yanında şehit verdiği anı öğrencilere anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Dönmez, "Üzerimize top mermisi geldi. Ben yerden bir masa boyu yukarı sıçradım ve yere düştüm. Yanımdaki komutanım son nefesini yanımda verdi" dedi.

Gazi Halil Kara ise savaş sırasında yaşadığı komik bir hatırasını paylaştı. Kara, "Mersin Ovacık'ta helikoptere binerken komutanlarımız bize birer tane karpuz verdiler. Ben karpuzu Kıbrıs'a inerken koltuğumun altına almışım ama karpuzu aldığımı hatırlamıyorum. Her tarafı duman içinde görünce helikopterden atlarken yere düşünce karpuz çatlamış. Ben de koltuk altımda kırmızılık görünce bir an vurulduğumu sandım. Karpuzun çatlayıp üzerime bulaştığını savaşın etkisiyle fark edemedim" diye konuştu.

Gaziler programda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve dernek üyeleri gaziler Halil Kara, Mümin Dönmez, Ali Balıkçıoğlu ve Sıtkı Değirmenci'ye Okul Müdürü Mehmet Aycan hediye paketi takdim etti. Kahraman gaziler öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Program hakkında konuşan Alaşehir Sosyal Hizmetler Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu Sosyolog Gamze Yılmaz, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında 'Vatan ve Kahramanlık' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi özelinde gazilerimizle Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencilerini buluşturduk. Gazilerimiz anılarını öğrencilere aktardılar, öğrencilerden gelen soruları cevapladılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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